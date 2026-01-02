Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato

Alessandra Giannoli

02 gennaio 2026, ore 21:00 , agg. alle 21:25

Il ministro degli Esteri Tajani ha incontrato le famiglie dei sei italiani dispersi

Le autorità elventiche hanno tenuto nel pomeriggio una conferenza stampa per fare il punto sul rogo di Crans-Montana. Si indaga per incendio, lesioni e omicidio colposi. Sotto la lente degli inquirenti la sicurezza. Sono stati interrogati i testimoni e i due francesi proprietari del bar Le Constellation scampati alla tragedia, secondo cui era tutto a norma, e sono stati analizzati i video girati durante la festa di giovanissimi nel piano seminterrato del pub che, lo ricordiamo, aveva solo una via di fuga. La procuratrice del Canton Vallense, Beatrice Pilloud, in merito alle cause della strage ha dichiarato: ”Tutto lascia pensare che il fuoco sia partito dalle candele pirotecniche scintillanti messe sulle bottiglie di champagne che sono state avvicinate troppo al soffitto, da qui si è prodotto un incendio molto rapido e generalizzato”. L'indagine, ha aggiunto il magistrato, determinerà in particolare la conformità della copertura insonorizzante che ha preso fuoco installata sul soffitto del locale. Il bilancio del rogo di Cadopanno, ancora in evoluzione, è di 40 morti e quasi 120 feriti, di cui 80 in condizioni critiche. La priorità assoluta, ha detto ancora la procutarice del Canton Vallese, è dare un nome alle vittime. Ci vorrà tempo, moti corpi sono carbonizzati. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, giunto questa mattina a Crans-Montana, ha incontrato i familiari  dei sei italiani dispersi che stanno vivendo ore di estrema angoscia. "Ci sono tra i tre e i sei feriti ancora non identificati, tutto è ancora molto incerto" ha dichiarato il vicepremier. Intanto si  appreso che alcuni dei 13 feriti italiani non sono trasportabili. "La buona notizia è che abbiamo estubato due ragazzi e siamo riusciti a parlargli. Questa è una grande cosa che ci solleva il cuore, a noi, ai parenti e ai genitori“, ha fatto sapere in  un punto stampa Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro Ustioni, dell'Ospedale Niguarda. Sette in tutto  oggi i ricoverati. La premier Giorgia Meloni  ha rinnovato il suo più profondo cordoglio personale e quello del Governo tutto per la tragedia occorsa in Svizzera.


