Il discorso di Papa Francesco in Ungheria, “L’aborto non è una conquista ma un tragica sconfitta”

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Questa mattina Papa Francesco si è recato in visita in Ungheria, a Budapest, per il suo viaggio apostolico di 3 giorni. Allo sbarco è stato accolto dal vice primo ministro Zsolt Semjen, con il quale si è poi recato al Palazzo presidenziale per la visita di cortesia al presidente della Repubblica Katalin Novak e al primo ministro Viktor Orban.

Il Papa, durante la visita al Palazzo presidenziale Sandor, ha scritto un messaggio sul libro d’onore: "Giungo come pellegrino e amico in Ungheria, Paese ricco di storia e di cultura; da Budapest, città dei ponti e dei santi, penso all'Europa intera e prego perché, unita e solidale, sia anche ai nostri giorni casa di pace e profezia di accoglienza". Successivamente ha continuato il proprio programma andando a parlare con le istituzioni.

“Budapest, città di storia, di ponti e di santi” le prime parole pronunciate nel primo di sei commiati previsti durante la sua permanenza in Ungheria. Ha continuato rivolgendosi direttamente alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico: “Nel mondo in cui viviamo la passione per la politica comunitaria e per la multilateralità sembra un bel ricordo del passato: pare di assistere al triste tramonto del sogno corale di pace, mentre si fanno spazio i solisti della guerra”.





L’APPELLO A TUTTO IL MONDO SULLA GUERRA IN UCRAINA

Parole sentite quelle espresse in solidarietà dell’Ucraina, a sostegno della pace in ogni sua forma: “Nel dopoguerra l'Europa ha rappresentato, insieme alle Nazioni Unite, la grande speranza, nel comune obiettivo che un più stretto legame fra le Nazioni prevenisse ulteriori conflitti. Purtroppo non è stato così". Il Santo Padre ha inoltre “condannato” la politica, accusandola di aver perso la visione dell’insieme, unica vera via per poter ottenere una pace reale e accusandola di perseguire obiettivi e interessi strategici per i propri scopi. In particolare si è rivolto all'Europa, descrivendola come “fondamentale” in questo particolare momento storico e chiamandola a “ricucire l’unità e non contribuire ad allargare gli strappi già presenti”.