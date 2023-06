Il Gip convalida il fermo di Alessandro Impagnatiello, ho ucciso perché stressato, la madre, mio figlio è un mostro

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

È stato convalidato il fermo di Alessandro Impagnatiello, reo confesso di aver ucciso la fidanzata, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, dopo che questa aveva conosciuto l’altra, l’amante del giovane barman e di aver scoperto il tradimento. La Gip di Milano, Angela Minerva, ha disposto la custodia cautelare in carcere escludendo la premeditazione gel gesto. Il giudice, pur non riconoscendo la premeditazione e la crudeltà, due aggravanti che si aggiungono a quelle del vincolo della convivenza e dei futili motivi. E lui, Alessandro, nel verbale avrebbe ammesso di aver ucciso senza un reale motivo per lo stress che stava vivendo a causa non solo della gestione delle due ragazze con cui aveva una relazione parallela, ma anche per il fatto che altri ne fossero venuti a conoscenza, per esempio sul luogo di lavoro. Alessandro Impagnatiello ha cercato di giustificare così l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta al settimo mese, di cui aveva inizialmente denunciato la scomparsa. L’uomo è crollato ed ha ammesso di averla accoltellata sabato sera nella loro abitazione di Senago, in provincia di Milano, dopo che Giulia aveva incontrato l'altra, scoprendo così di essere stata tradita. e aveva scoperto il tradimento. Argomento che, secondo Impagnatiello, la fidanzata avrebbe affrontato anche a cena. “Giulia ha riaperto la discussione sul tradimento dicendomi che dopo quello che aveva scoperto la vita le era diventata pesante. E che non riusciva più a vivere. Che non voleva più vivere". Lei era decisa a chiudere il rapporto e confidandosi con un’amica le aveva detto "mi ha rovinato la vita". E lui, dopo aver tentato di sottrarsi in tutti i modi a un confronto con le due donne ha colpito con un coltello da cucina al collo la giovane fidanzata con in grembo il loro figlio. "Le ho dato due coltellate alla gola”, ha detto agli inquirenti l'assassino “ha tentato di divincolarsi, ma non riusciva, lo faceva in modo debole. Non ha nemmeno urlato. A quel punto erano le 20.30, era a terra ho pensato: Come mi libero del corpo? E così l'ho portata in bagno e le ho dato fuoco nella vasca". Non riuscendoci, ha infine gettato il corpo tra le sterpaglie e ridosso dei box di una palazzina non molto lontano dalla sua.