Il grande cuore di Francesco Coco, l'ex rossonero scende in campo per l'Ucraina

Una partita solidale per aiutare il popolo ucraino. Adesso, Francesco Coco, ex calciatore di grido (dal Milan all'Inter, passando per altre squadre importantissime) è pronto a tornare in campo. Lo annuncia a RTL 102.5 News, durante “Trends &Celebrities” con Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. Per lui, oltre ad un passato glorioso sui campi di calcio, arriva anche l'esperienza come commentatore di e-sports in Qatar. “Ora lo sto facendo per la Lega Serie A”), dice.

IL LAVORO CON I GIOVANI

Coco, tra l'altro, gestisce un centro sportivo vicino Milano ed un altro a Napoli. Si tratta di un posto dove nascono tanti talenti che potrebbero segnare in modo indelebile la storia del calcio italiano. Che, purtroppo, deve fare i conti con la mancata qualificazione ai Mondiali (per la seconda volta). “Se pensiamo che oggi un bambino che ha 10-12 anni non ha mai visto la Nazionale a un Mondiale, diventa preoccupante - spiega Francesco Coco –. C’è il rischio anche che i giovani si allontanino dal calcio. Bisogna pensare ai settori giovanili e a fare crescere veramente i giovani talenti. Si è abbassata l’età agonistica, è vero, ma oggi, quando vedi un giocatore che ha 21-22 anni, c’è sempre qualcuno che dice ‘è giovane’. Io nella mia epoca ho esordito a 17 anni e, come a me è capitato anche a Totti e Del Piero, a 18-19 anni se si sbagliava una partita ti davano tutti addosso”.