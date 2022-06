Il grande giorno è arrivato. Questa sera il primo Radio Zeta Future Hits Live 2022

Questa mattina la conferenza stampa del Radio Zeta Future Hits Live 2022 che si terrà questa sera alle 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma.

Presenti il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, l’AD della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, la direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile, e i tre conduttori dell’evento, Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini.

“Gli artisti della Generazione Zeta sono il futuro, sono davvero bravi e hanno da dire cose belle”, così il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci.

“Siamo molto felici di celebrare i ragazzi della Generazione Zeta con il primo Festival dedicato a loro. Festeggeremo la fine della scuola insieme ai 5000 giovani pronti a cantare i loro tormentoni preferiti. Sarà l’occasione di riappropriarsi del diritto e della possibilità di festeggiare tutti insieme. Chiuderemo insieme l’estate su RTL 102.5 all’Arena di Verona con il Power Hits Estate 2022”, queste le parole della direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile.

I CONDUTTORI DEL FUTURE HITS LIVE 2022

A presentare il Future Hits Live 2022 ci saranno Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto, tre conduttori di Radio Zeta che incarnano perfettamente i valori della loro generazione.

“Grande emozione, sono felice che, dopo meno di un anno nella grande squadra di Radio Zeta, io abbia la fortuna di condurre un evento del genere. Questo palco è spettacolare, mi aspetto cinquemila persone urlanti, non vedo l’ora”, ha dichiarato Jody Cecchetto.

Anche Paola Di Benedetto non ha nascosto i suoi sentimenti di queste ore: “Sono emozionata, ci vedete rilassati ma in realtà siamo gasati e pieni di emozioni. Sarà una grandissima festa, qui c’è la musica più bella della Generazione Zeta”.

“Sono molto emozionata di debuttare su questo palco e di vedere tutti gli artisti che si esibiranno. Da romana, è una grande emozione essere qui all'auditorium dove venivo a pattinare”, ha detto Camilla Ghini.

UNA SORPRESA PER IL PUBBLICO DEL FUTURE HITS LIVE

Sul palco del Future Hits Live 2022 ci sarà anche Fedez. “Ci sarà anche Fedez, che si metterà in treno e arriverà qui in tempo per stasera. Sono molto emozionato perché si tratta di un grande attestato di stima”, ha dichiarato il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci.

Fedez canterà la sua nuova hit estiva, che s’intitola "La Dolce vita", con Tananai e Mara Sattei.

IL CAST

Ecco gli artisti che si esibiranno stasera al Future Hits Live 2022: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis (vincitore di “Amici di Maria De Filippi”), Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso.

RADIO ZETA DIVENTA RADIO NAZIONALE

Durante la conferenza stampa, il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, ha fatto un annuncio importante: “Dal 25 maggio Radio Zeta è diventata la diciottesima Radio Nazionale di questo Paese”. Un grande risultato per il gruppo RTL 102.5.