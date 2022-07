Il gruppo RTL 102.5 a luglio e agosto in diretta dalla Sardegna e dalla Sicilia

A luglio e agosto, il gruppo RTL 102.5 farà vivere agli ascoltatori l’estate con le sue radiovisioni in diretta ogni giorno dalla Sardegna e dalla Sicilia per accompagnare le giornate estive degli italiani, che siano al mare, in montagna o in città.





Con oltre 40 conduttori sempre in diretta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in radiovisione, RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia e RTL 102.5 News saranno la colonna sonora dell’estate con la musica migliore e l’approfondimento dell’informazione.





Il gruppo RTL 102.5 sarà in diretta dal Resort “Is Serenas Badesi Village” di Bluserena, a Badesi, in provincia di Sassari, in Sardegna, e dal Turmalin di Lipari, nelle Isole Eolie, in Sicilia.