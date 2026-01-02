Il ministro Tajani a Crans - Montana, sei dispersi e tredici feriti italiani, una vittima è un sedicenne di Genova

Sei dispersi , tredici feriti , una vittima accertata, Emanuele Galeppini , 16 anni, giovane golfista genovese. Questo il bilancio fornito dalle autorità svizzere al ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Crans-Montana , dove il rogo scoppiato nel bar Le Constellation ,la notte di Capodanno ha provocato almeno 47 vittime e 112 feriti . Un bilancio terribile, che si stenta a definire, per le condizioni dei resti rinvenuti dopo l’incendio. Anche il coinvolgimento degli italiani è stato difficile da ricostruire, e non è definitivo. Il ministro Tajani ha esposto le ultime informazioni in suo possesso. Ci sono cinque feriti ricoverati in ospedale, non identificati e si spera che tra loro ci possano essere alcuni dei dispersi italiani.Si tratta di quattro ragazzi e una ragazza.

Il trasporto dei feriti

"Già tre ragazzi sono ricoverati al Niguarda di Milano e un altro dovrebbe arrivare oggi", ha riferito il ministro. "Ieri ho parlato con il presidente della Repubblica - ha aggiunto - ha ringraziato l'Italia per le azioni di solidarietà, perché non soltanto abbiamo messo a disposizione posti gli ospedali italiani, ma abbiamo messo a disposizione, in tutta Italia, grazie alla Protezione civile, all'impegno delle Regioni, posti letto in terapie intensive per lesionati gravi".

"Già ieri mattina - ha aggiunto - c'era un elicottero della Protezione civile della Val d'Aosta, con personale medico a bordo. Sono arrivati anche gli psicologi dalla Val d'Aosta, per aiutare le famiglie". Anche il personale diplomatico italiano del consolato di Ginevra e dell'ambasciata di Berna, ha aggiunto Tajani, è al lavoro sul posto, per cercare di fornire informazioni alle famiglie dei feriti e dei dispersi. "L'ambasciatore e il console generale entrambi sono qui sono con me. Ora siamo cercando di avere notizie più certe, poi incontrerò i familiari degli italiani. Ho parlato anche stamane con alcuni familiari, purtroppo non abbiamo notizie" ulteriori finora, ha concluso.

La situazione al NIguarda

"Gli altri sei feriti" italiani della strage di Crans-Montana "si trovano fra l'ospedale di Berna e l'ospedale soprattutto di Zurigo ma non sono trasportabili per le gravi ustioni, li stiamo seguendo". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, in un punto stampa all'ospedale Niguarda dove stanno arrivando i giovani feriti italiani della strage di Crans-Montana, al centro Ustioni. "Se nei prossimi giorni saranno trasportabili li porteremo qui il prima possibile - ha aggiunto -. Non siamo noi a decidere chi può essere trasportato, quando il medico curante svizzero ci dà l'autorizzazione al trasporto noi li prenderemo in carica.”



