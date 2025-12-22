Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres

La notte di Riyad si tinge d’azzurro e consegna al Napoli un altro pezzo di storia. Nella finale di Supercoppa, i partenopei alzano il trofeo con una prova di forza limpida e autoritaria, piegando un Bologna mai davvero in grado di cambiare l’inerzia del match. A prendersi la scena è un protagonista assoluto, capace di accendere e spegnere la partita con due giocate di classe pura, simbolo di un Napoli che ha saputo dominare tempi e spazi con personalità.

IL PRIMO TEMPO

Fin dalle prime battute, la squadra di Conte mostra un piglio deciso, approfittando anche di una giornata di riposo in più rispetto agli avversari. Il Bologna prova a restare alto e aggressivo, ma la pressione azzurra è costante e intelligente. Il pallone gira veloce tra le maglie partenopee, il centrocampo detta il ritmo e le corsie laterali diventano terreno fertile per affondi continui. Già nei primi dieci minuti arrivano segnali chiari: il Napoli controlla, il Bologna rincorre. Il vantaggio nasce come naturale conseguenza di una supremazia tecnica evidente. Una conclusione da fuori area, improvvisa e precisa, rompe l’equilibrio e costringe i rossoblù a inseguire. Il gol non cambia il copione: il Napoli continua a manovrare con calma, alternando possesso e accelerazioni, mentre il Bologna tenta di colpire in ripartenza senza però trovare varchi puliti. L’unica risposta concreta arriva da un paio di iniziative isolate, neutralizzate senza affanni dalla retroguardia azzurra.