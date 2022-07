Il Papa da questa sera in Canada, per Bergoglio è il 37esimo viaggio internazionale del pontificato

Papa Francesco è partito questa mattina per il Canada. Per il Santo Padre si tratta del 37esimo viaggio internazionale del suo pontificato, che fa salire a 56 i Paesi visitati da Bergoglio. Questa domenica, comunque, sarà in pratica dedicata quasi completamente al viaggio di andata. L'areo con a bordo il Pontefice, che è salito a bordo con la sedia a rotelle per i problemi legati alla sua mobilità , è decollato poco dopo le 09.00 dallo scalo di Roma-Fiumicino, con destinazione Edmonton, capoluogo della provincia occidentale dell'Alberta, dove atterrerà dopo 10 ore e 20 minuti di volo, alle 11.20 locali, quando in Italia saranno 19.20.





Pellegrinaggio in Canada per la riconciliazione

Ad accoglierlo all'aeroporto, oggi, saranno la governatrice generale, Mary Simon , e il primo ministro canadese , Justin Trudeau. Successivamente il Papa si trasferirà al St.Joseph Seminary, suo alloggio a Edmonton, senza altri impegni ufficiali per la giornata, anche per smaltire sia il lungo viaggio aereo che le 8 ore di fuso orario. In questo suo " pellegrinaggio penitenziale ", di riconciliazione, come ha detto lo stesso Bergoglio, tra le comunità native canadesi, vittime delle politiche coloniali d'assimilazione, cui collaborò la Chiesa cattolica , Francesco farà tappa, nei prossimi giorni, anche a Quebec, nell'omonima provincia francofona, e a Iqaluit, capitale del Territorio di Nunavut, nell'estremo Nord, a ridosso del Circolo polare. Il rientro in Italia è previsto per sabato 30 luglio. Si tratta del quarto viaggio di un Pontefice in Canada, dopo i tre di Wojtyla, nel 1984, nel 1987 e nel 2002.

Photo credit: Wikipedia.it