Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito

PORTA CHIUSA

Adesso il Giubileo della Speranza è davvero finito. Esattamente alle 9.41 il Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Prima di serrare i battenti il Pontefice si è inginocchiato per un breve momento di preghiera. Poco prima aveva pronunciato queste parole: “Fratelli e sorelle, con animo grato ci accingiamo a chiudere questa porta santa, varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il Buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi”.

BERGOGLIO, UN ANNO FA

La Porta Santa era stata aperta un anno fa da un altro papa, Francesco. Già affaticato, Bergoglio era poi deceduto il giorno dopo Pasqua. In Vaticano per assistere alla cerimonia di oggi era presente anche il presidente della repubblica Sergio Mattarella, oltre al presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, al ministro dell'interno Matteo Piantedosi e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nonostante la pioggia, in Piazza san Pietro ci sono più di 3 mila persone, e il flusso sta aumentando con il passare dei minuti. Oggi in Basilica viene celebrata la Messa dell’Epifania, poi a mezzogiorno l’Angelus di Papa Leone XIV.

33 MILIONI DI PELLEGRINI

In dodici mesi sono più di 33 milioni i pellegrini arrivati a Roma da tutta Italia e da tutto il mondo: la città ha saputo gestire bene questo afflusso, accogliendo i fedeli anche grazie al lavoro dei volontari. E non invadendo la vita quotidiana dei romani e le visite dei turisti non di matrice religiosa. Sono oltre 70mila gli agenti delle forze dell'ordine che sono stati impiegati nei vari eventi giubilari. Lo ha reso noto il questore di Roma Roberto Massucci, che ha commentato: “Questo Giubileo ha dimostrato che Roma può gestire i grandi eventi”.

VIDEO DI MEMORIA

Oggi sui monitor in vari luoghi pubblici scorre il video “Arrivederci Giubileo”, in cui vengono ripercorsi i momenti più significativi dell’anno appena trascorso. E’ una breve clip sui momenti dell'accoglienza dedicata dalla Questura ai pellegrini. Nel corso dell'anno migliaia di operatori sono stati impegnati, giorno dopo giorno, non solo nella sicurezza, ma anche nell'ascolto, nell'orientamento e nel supporto dei fedeli provenienti da tutto il mondo. Il video viene trasmesso nelle stazioni ferroviarie, in quelle della metropolitana e nelle zone limitrofe al Vaticano.



