Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito

Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito

Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito

Paolo Pacchioni

06 gennaio 2026, ore 10:20

Leone XIV ha specificato che "la porta del Buon Pastore resta aperta per accoglierci". Presente alla cerimonia anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. In un anno sono arrivati a Roma più di 33 milioni di pellegrini

PORTA CHIUSA

Adesso il Giubileo della Speranza è davvero finito. Esattamente alle 9.41 il Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Prima di serrare i battenti il Pontefice si è inginocchiato per un breve momento di preghiera. Poco prima aveva pronunciato queste parole: “Fratelli e sorelle, con animo grato ci accingiamo a chiudere questa porta santa, varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il Buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi”.

BERGOGLIO, UN ANNO FA

La Porta Santa era stata aperta un anno fa da un altro papa, Francesco. Già affaticato, Bergoglio era poi deceduto il giorno dopo Pasqua. In Vaticano per assistere alla cerimonia di oggi era presente anche il presidente della repubblica Sergio Mattarella, oltre al presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, al ministro dell'interno Matteo Piantedosi e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nonostante la pioggia, in Piazza san Pietro ci sono più di 3 mila persone, e il flusso sta aumentando con il passare dei minuti. Oggi in Basilica viene celebrata la Messa dell’Epifania, poi a mezzogiorno l’Angelus di Papa Leone XIV.

33 MILIONI DI PELLEGRINI

In dodici mesi sono più di 33 milioni i pellegrini arrivati a Roma da tutta Italia e da tutto il mondo: la città ha saputo gestire bene questo afflusso, accogliendo i fedeli anche grazie al lavoro dei volontari. E non invadendo la vita quotidiana dei romani e le visite dei turisti non di matrice religiosa. Sono oltre 70mila gli agenti delle forze dell'ordine che sono stati impiegati nei vari eventi giubilari. Lo ha reso noto il questore di Roma Roberto Massucci, che ha commentato: “Questo Giubileo ha dimostrato che Roma può gestire i grandi eventi”.

VIDEO DI MEMORIA

Oggi sui monitor in vari luoghi pubblici scorre il video “Arrivederci Giubileo, in cui vengono ripercorsi i momenti più significativi dell’anno appena trascorso. E’ una breve clip sui momenti dell'accoglienza dedicata dalla Questura ai pellegrini. Nel corso dell'anno migliaia di operatori sono stati impegnati, giorno dopo giorno, non solo nella sicurezza, ma anche nell'ascolto, nell'orientamento e nel supporto dei fedeli provenienti da tutto il mondo. Il video viene trasmesso nelle stazioni ferroviarie, in quelle della metropolitana e nelle zone limitrofe al Vaticano.


Argomenti

ANNO SANTO
GIUBILEO DELLA SPERANZA
LEONE XIV
PAPA
PORTA SANTA

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Crans Montana, i ragazzi ricoverati al Niguarda restano in condizioni gravi, tre di loro sono in forte pericolo

    Crans Montana, i ragazzi ricoverati al Niguarda restano in condizioni gravi, tre di loro sono in forte pericolo

  • Per lo scudetto è corsa a tre; Inter e Napoli sembrano più brillanti, ma il Milan è più cinico

    Per lo scudetto è corsa a tre; Inter e Napoli sembrano più brillanti, ma il Milan è più cinico

  • Serie A, L'Inter spazza via il Bologna e risponde a un bel Napoli vittorioso sul campo della Lazio

    Serie A, L'Inter spazza via il Bologna e risponde a un bel Napoli vittorioso sul campo della Lazio

  • Incendio in un locale a Crans Montana durante il veglione di Capodanno, bilancio di almeno 40 morti e 100 feriti

    Incendio in un locale a Crans Montana durante il veglione di Capodanno, bilancio di almeno 40 morti e 100 feriti

  • Olimpiadi invernali e mondiali di calcio. Ecco i grandi appuntamenti sportivi del 2026

    Olimpiadi invernali e mondiali di calcio. Ecco i grandi appuntamenti sportivi del 2026

  • Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

    Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

  • Oggi il varo della Manovra da 22 miliardi, maratona notturna per gli ordini del giorno

    Oggi il varo della Manovra da 22 miliardi, maratona notturna per gli ordini del giorno

  • Ripartono le ricerche dell'aereo Malaysia inabissatosi nell'oceano quasi undici anni fa, morirono 239 persone

    Ripartono le ricerche dell'aereo Malaysia inabissatosi nell'oceano quasi undici anni fa, morirono 239 persone

  • Serie A,

    Serie A, l'Inter vince a Bergamo e va in testa, Milan e Napoli tengono il passo

  • Il Natale degli italiani, tra la corsa agli ultimi regali e i preparativi per il pranzo con i parenti

    Il Natale degli italiani, tra la corsa agli ultimi regali e i preparativi per il pranzo con i parenti

Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

Ne parlerò con Trump entro la fine del mese, ha detto il primo ministro

Esplosione razzo SpaceX a gennaio 2025: tre aerei rischiano detriti, sfiorata tragedia nei cieli

Esplosione razzo SpaceX a gennaio 2025: tre aerei rischiano detriti, sfiorata tragedia nei cieli

Un razzo SpaceX esplode vicino a Porto Rico, mettendo in pericolo tre aerei con 450 passeggeri. La FAA denuncia mancata comunicazione immediata e rischio estremo per la sicurezza

In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

I ragazzini vanno protetti, niente account su Instagram, Tik Tok & co. Previste multe milionarie per le aziende, in caso di violazioni