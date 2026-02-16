Il presidente brasiliano Lula star del Carnevale di Rio, la sua presenza segnata dalle proteste delle destre

In Brasile è in corso il carnevale e Rio de Janeiro rende omaggio al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, che è la star dell'evento. Il tutto mentre nel Paese infuria la polemica. Le contestazioni dei partiti di destra che sono andati all’attacco contro il presidente. L'accusa dell'opposizione è che Lula, che apre la tre giorni di sfilate dei gruppi di élite, è che si tratti di campagna elettorale anticipata a vantaggio dei progressisti, in vista delle presidenziali del 4 ottobre.





I ricorsi

Conto la presenza di Lula al Carnevale di Rio, i partiti di destra hanno presentato diversi ricorsi presso la Corte federale e il Tribunale superiore elettorale. La scorsa settimana la corte elettorale ha già respinto richieste di bloccare l'evento, la presidente del Tse, la giudice Cármen Lúcia, ha messo in guardia sul "rischio concreto" di illeciti, invitando alla cautela. "Chi entra, lo fa sapendo che può affondare", ha ammonito la togata, evocando uno "scenario di sabbie mobili".





A Lula il posto d’onore

Il sindaco della città carioca, Eduardo Paes , che è candidato alla carica di governatore dello stato di Rio de Janeiro, ha riservato a Lula il posto d'onore nel suo 'camarote', mentre la primeira dama Janja ha snobbato la tribuna scegliendo di sfilare su uno dei monumentali carri allegorici. Si tratta di una prima volta nella storia del Brasile.





Nessun programma ufficiale per i ministri

Per calmare le acque, il capo di Stato Brasiliano ha chiesto ai ministri e ai collaboratori del suo gabinetto di non partecipare alla sfilata in suo onore. Lula ha anche invitato a non programmare impegni ufficiali che coincidano con il Carnevale di Rio. Per arginare la loro presenza, ai membri dell'esecutivo che desiderano assistere allo spettacolo è stato chiesto di farsi carico delle spese di viaggio e alloggio. E si è raccomandato di non organizzare iniziative pubbliche a favore del governo.





La scultura di Lula

La Acadêmicos di Niterói, vincitrice dell'edizione del 2025, che porta nel sambodromo disegnato da Oscar Niemeyer una scultura di Lula alta 18 metri, ha ribadito che il tema scelto per il 2026 ha carattere culturale e storico. La sfilata, infatti, nelle intenzioni degli organizzatori, ripercorre le tappe della vita del presidente, dall'infanzia in povertà nel Pernambuco, nel nord est del Paese, alle lotte sindacali a San Paolo, fino all'ascesa al potere, nel solco della tradizione del Carnevale di celebrare figure centrali della storia nazionale.



