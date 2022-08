Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea, battuto l'Eintracht Francoforte 2-0

Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea 2022. Allo stadio Olimpico di Helsinki la squadra spagnola batte i tedeschi dell'Eintracht Francoforte per 2-0, conquista il trofeo per la quinta volta nella sua storia, agganciando così in vetta all’Albo d’oro Barcellona e Milan. Gli uomini di Ancelotti sbloccano il match al 37' del primo tempo con un tap-in a porta di vuota di Alaba, il raddoppio nella ripresa a firma del solito Benzema, al 65', sempre più candidato alla vittoria del Pallone d'Oro. Per l'allenatore italiano, Carlo Ancelotti, e' questo il quarto trofeo in Supercoppa, dopo le due vinte con il Milan, 2003 e 2007, e due con il Real Madrid 2014 e 2022, ed il 23esimo in carriera.





Ancelotti nella leggenda

Carlo Ancelotti sempre più nella leggenda. L'allenatore italiano ha conquistato il 23esimo trofeo in carriera, ultimo di una lunga serie di successi. Dopo essere diventato il primo tecnico a conquistare lo scudetto nei cinque principali campionati europei e ad aver vinto quattro Champions League, a Helsinki l'allenatore di Reggiolo è diventato anche il primo ad assicurarsi quattro Supercoppa Uefa, staccando in classifica Pep Guardiola, fermo a quota tre. Serata speciale anche per Karim Benzema: grazie al raddoppio segnato nella ripresa, 324.mo gol con la maglia del Real, l'attaccante francese ha scavalcato Raul, fermo a 323 gol, nella speciale classifica all-time dei marcatori del Real Madrid piazzandosi dietro soltanto all'irraggiungibile Cristiano Ronaldo, a quota 451 reti.