Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si regala un pullman per il compleanno. Guardate le foto!

Pullman nero. Personalizzato con tutti i supereroi della Marvel sulle due fiancate. E' l'ultimo regalo che si è fatto il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Quando gli telefoniamo, con la sua simpatica indiscutibile, dice: "Sto lavorando, il pullman è parcheggiato in un luogo che non posso dirvi, lontano da qui". Il sindaco ha preso la patente per poter guidare un pullman e nei prossimi mesi lo vedremo in giro per l'Umbria (e non solo) con a bordo amici, cittadini, parenti.

Hulk, Iron Man, Capitan America e Thor: sono raffigurati praticamente tutti sul pullman di Bandecchi. Vulcanico più che mai. Altro che supercar, di cui il Primo cittadino di Terni è appassionato da sempre. “Ci sono quelli che vanno a giocare a golf e a tennis o che si comprano le barche a vela - dichiara al Corriere dell’Umbria - e io vado in giro col pullman. “Non l'ho usato per Pasquetta - dice Bandecchi - perché ho avuto da fare purtroppo, ma lo userò nei prossimi giorni”.

DOV'E' PARCHEGGIATO?

Il mistero s'infittisce. Il sindaco di Terni non rivela dove sia parcheggiato il pullman personalizzato con tutti i supereroi e nessuno, per adesso, in città riesce a capirlo. Si parla, leggendo gli articoli sul web, di una location top secret. I più curiosi pare che siano già arrivati a Terni per fotografarlo. E sui social tutto sta diventando virale.

LA BIOGRAFIA DI STEFANO BANDECCHI: ECCO CHI E'

Stefano Bandecchi, classe ‘61, è fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, istituita nel 2006, e attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato presso l’Ateneo romano.

Livornese di nascita, romano di adozione. Ha svolto il servizio militare nei paracadutisti e, in tale veste, è stato anche in missione in Libano. Oggi è un imprenditore a 360 gradi in diversi settori: formazione, ristorazione, benessere, editoria.

Molto impegnato anche nel settore della ricerca scientifica con la Fondazione Niccolò Cusano e in aiuti concreti ad ospedali, enti ed associazioni. Un esempio di impegno economico e solidale è Terni Col Cuore, l’associazione nata per sostenere, attraverso un ampio ventaglio di iniziative, i ternani in difficoltà, cittadini di un territorio di cui Stefano Bandecchi è ormai parte integrante.

Un uomo determinato e lungimirante, ideatore della prima talk radio universitaria di informazione, cultura e approfondimento (Radio Cusano Campus), fondatore di ben 2 Università all’estero (in UK e Francia), proprietario dal 2014 al 2017 dell’Unicusano Fondi Calcio e dal 2017 al 2023 della Ternana Calcio.

Nell’Ottobre del 2019 ha dato vita a Cusano Italia TV, l’emittente televisiva di proprietà dell’Università Niccolò Cusano, in onda sul canale 264 del digitale terrestre e infine, nell’Ottobre del 2022, amplia la programmazione con Cusano News 7, il canale interamente dedicato all’informazione in onda sul canale 234 DTT.

Una personalità poliedrica che ritrae perfettamente il modo di essere e operare, sempre con grande integrità, di Stefano Bandecchi. Infatti, durante il lockdown dettato dal Covid-19, qualcuno lo ha definito l’uomo dai mille ruoli: imprenditore, ‘influencer’ su Instagram, conduttore televisivo del suo programma “L’Imprenditore e gli altri”, un salotto amichevole dove si sono alternati onorevoli, imprenditori e altri ospiti illustri.

Nel Giugno del 2022 Stefano Bandecchi affronta una nuova sfida: entra in politica e viene eletto coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Alle elezioni amministrative del 2023 si candida a sindaco di Terni e viene proclamato ufficialmente primo cittadino, confermando l’amore e la dedizione verso la città.