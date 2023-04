Il Sun rivela che Harry ha parlato con re Carlo III, i due pronti alla riconciliazione

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Secondo quanto ha rivelato The Sun, Harry e suo padre, re Carlo III si sono parlati faccia a faccia in un colloquio che è avvenuto prima dell’annuncio del figlio ribelle del monarca inglese della sua partecipazione all’incoronazione di re Carlo III il prossimo 6 maggio. E’ stato, scrive il quotidiano britannico un colloquio "a cuore aperto" con tra i due e il tutto prima di decidere che sarà presente, da solo e senza la moglie Meghan e i loro due figli, alla incoronazione che avverrà a breve.





Disponibili a ricucire

Il tabloid britannico scrive che tra durante il colloquio, tra i due sarebbe stata espressa la volontà di ricucire lo strappo provocato dalle esplosive rivelazioni di Harry nel libro “Spare" e nella serie televisive di Netflix. Sempre secondo le rivelazioni del The Sun, si sarebbe trattato di un colloquio franco tra i due e che dal colloquio è stato escluso l’altro fratello William. Inoltre si apprende, scrive sempre il giornale britannico, che ci sarebbe stato anche uno scambio di lettere con Buckingham Palace prima dell'accettazione dell'invito all'incoronazione. Fonti ben informate sostengono che re Carlo III sarebbe contento della situazione che va ricomponendosi, di essere contento della decisione presa dal figlio, ma anche di comprende le ragioni dell'assenza della moglie Meghan, che dunque resterà in California con i figli Lillibet, di 22 mesi, e Archie. Proprio questo compirà 4 anni il prossimo sei maggio, ovvero il giorno dell'incoronazione del nonno.





Harry vuole partecipare

Fonti citate dal The Sun sostengono che il secondogenito di re Carlo III ha mostrato interesse a partecipare all’incoronazione del padre per “mostrare il suo sostegno al genitore in un momento importante e significativo per il Paese”.





Meghan

La moglie di Harry, scrive The Sun, sostiene al 100% la decisione del marito di partecipare all’incoronazione di re Carlo III e avrebbe deciso di restare a casa soltanto per la concomitanza della data con il compleanno del figlio Archie.