Il taglio dei parlamentari in Aula il 7 ottobre

Redazione Web

25 settembre 2019, ore 18:12

Di Maio: "Vedremo chi avrà il coraggio di non votare"

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che l'Aula comincerà l'esame del taglio dei parlamentari il 7 ottobre. E Di Maio esulta accusando Salvini: "Questo governo taglia le poltrone, alla faccia di chi ha fatto cadere il precedente per non tagliare i parlamentari, in aula vedremo chi avrà il coraggio di non votare il provvedimento". E dal Pd Graziano Delrio assicura: "Noi siamo persone serie e di parola. Ora bisogna definire garanzie e contrappesi, insieme ovviamente ad una bozza di legge elettorale". Intanto lo stesso di Maio resta sotto attacco dopo il documento sottoscritto da 70 senatori, documento che invoca un direttorio al posto del capo politico. Il leader pentastellato parla difatti di malinteso, ma Salvini afferma che gli scontenti 5s passeranno alla Lega.

                                         

Secondo il quotidiano "La Verità" diretto da Maurizio Belpietro, per impedire al centrodestra di rivincere nelle urne nel 2027 ed eleggere così il presidente della Repubblica sarebbero in corso 'manovre presidenziali' per provocare "un provvidenziale scossone"

Fra le consultazioni confermative se ne annoverano altre due. La riforma del Titolo V della II parte della Costituzione per una ridefinizione della ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, e la riforma della 'devolution' del governo Berlusconi III