Il tribunale de L'Aquila condanna i morti del palazzo crollato per il sisma del 2009: imprudenti, dovevano scappare

Una sentenza che riguarda solo alcune delle vittime del sisma in cui persero la vita 309 persone , e in particolare alcuni dei 24 abitanti di un palazzo in centro nel capoluogo abruzzese, morti in seguito al crollo dello stabile. Secondo il tribunale de L’Aquila, anche le vittime hanno avuto responsabilità nel non aver evitato il peggio, per non aver lasciato cioè le loro abitazioni dopo due scosse di terremoto di forte entità. Nella notte del sei aprile del 2009 a L’Aquila ci furono alle 23 e verso l’una di notte due scosse, prima di quella devastante delle 3.32. I giudici, quindi, hanno valutato il comportamento delle vittime imprudente, individuando una corresponsabilità nell’esito fatale della tragedia pari al 30%, non riconoscendo quindi l'importo complessivo dei risarcimenti richiesti. Il tribunale era stato infatti interpellato dagli eredi delle vittime che avevano chiesto risarcimenti milionari ai Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, e al Comune de L’Aquila e alle eredi del costruttore del palazzo crollato, avendo dalla loro perizie che attestavano irregolarità nella realizzazione dell’immobile e mancati controlli in fase di costruzione da parte del Genio civile. Condannati per un 15% i due Ministeri e per un 40% le eredi del costruttore, mentre ha assolto il Comune.

I parenti: i ragazzi erano stati tranquillizzati, potevano restare a casa

A fornire una versione totalmente diversa invece sono i legali dei parenti delle vittime. "La storia è proprio l'opposto, e cioè che questi ragazzi andarono a dormire alle due di notte perché si erano sentiti dire che più 'scossette' c'erano, più energia si scaricava - ha spiegato l'avvocato Maria Grazia Piccinini - la verità è che furono rassicurati". Questa sentenza verrà ora impugnata