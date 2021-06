Il vaccino contro il Covid-19 in Europa potrebbe essere disponibile prima del previsto

Ogni giorno conta, hanno fatto sapere dall’Ema, lavoriamo alla massima velocità per autorizzare i vaccini per il Covid-19. Un anticipo dei tempi era stato chiesto anche dal ministro della salute italiano, Roberto Speranza. Entro 48 ore dal via libera dell’Ema si pronuncerà la commissione europea e quindi entro il 26-27 dicembre potrebbe essere dato il via libera definitivo. L’obiettivo è far partire la campagna vaccinale in Europa prima della fine del 2020. "Se la notizia venisse confermata, sarebbe assolutamente inaccettabile cominciare a vaccinare solo il 15 gennaio. Bisogna procedere immediatamente, senza perdere un giorno, un ritardo significherebbe malati, morti e una uscita ritardata da questa terribile crisi che una vaccinazione tempestiva potrebbe evitare". Così il virologo dell'Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, ha commentato su Facebook la possibilità che il parere dell'Ema sul vaccino Pfizer-BionNTech contro il coronavirus potrebbe arrivare prima del previsto, il 21 dicembre. Intanto la multinazionale Pfizer sta valutando vari altri siti produttivi già esistenti, in Europa e negli Stati Uniti, che siano adeguati a rafforzare la produzione del vaccino anti-Covid elaborato insieme all'azienda tedesca BionTech. Al momento sono attivi per il nuovo vaccino 4 siti di produzione Pfizer (3 negli Stati Uniti ed uno in Europa, in Belgio) ai quali si aggiungono i siti produttivi di BionTech. La multinazionale ha 42 stabilimenti nel mondo, di cui due in Italia - ad Ascoli e a Catania - e anche questi siti sono fra quelli all'esame dell'azienda. Una mossa dovuta alla grande richiesta di vaccini, 1,3 miliardi di dosi entro il 2021.





Un primo passo, ma il percorso è ancora lungo

"Occorreranno mesi prima di raggiungere l'immunità di gregge. Penso che ci arriveremo per il prossimo Natale". A dirlo è il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. "Occorrerà pazienza e attenzione, anche se il vaccino si avvicina. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo di fronte ancora molti mesi prima di raggiungere l'immunità di gregge", aggiunge il virologo. E a quanti si chiedono perché non vaccinare prima i giovanissimi, che hanno molti contatti sociali e una volta immunizzati potrebbero fornire una sorta di protezione indiretta agli anziani, Pregliasco spiega: "Non abbiamo certezza che la vaccinazione sia sterilizzante e protegga dall'infezione con Sars-Cov-2", oltre a proteggere dalla malattia di Covid-19. "Meglio iniziare dai fragili e dagli operatori sanitari, soggetti in prima linea".





I social in campo contro le fake news

Alla vigilia dell'arrivo del vaccino per il Covid-19 TikTok scende in campo con l'intento di promuovere solo informazioni autorevoli su questo tema. "Con l'aumento del dibattito e della discussione sul vaccino riteniamo che sia essenziale continuare il nostro lavoro per fornire alla community di TikTok l'accesso a informazioni affidabili e autorevoli" spiega in un blogpost Kevin Morgan, Head of Product and Process per l'Europa. "Stiamo aggiornando il nostro centro di informazioni in-app in modo che quando le persone cercano informazioni sui vaccini all'interno dell'app, possano trovare informazioni affidabili sul vaccino da esperti rispettati. Questo inizierà ad essere implementato a livello globale dal 17 dicembre" sottolinea la manager della piattaforma social di video. Inoltre, spiega "introdurremo presto un nuovo tag relativo al vaccino per rilevare e taggare tutti i video con parole e hashtag relativi al vaccino Covid-19. Applicheremo un banner a questi video con il messaggio 'Maggiori informazioni sui vaccini anti Covid-19' che rimanderà l'utente a fonti di informazione verificabili e autorevoli". La community di TikTok inizierà a vedere questo tag dal 21 dicembre.