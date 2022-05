Il Volo a RTL 102.5: “Quando Gianluca è risultato positivo al covid, il nostro pensiero comune è stato portare a casa quest’evento. La nuova versione di ‘Grande Amore’? Quando l’abbiamo ascoltata siamo rimasti sorpresi"

Questa mattina “Il Volo” è stato ospite durante “W L’Italia” in una versione “inedita”. Piero Barone e Ignazio Boschetto in diretta da Torino e dall'Abruzzo Gianluca Ginoble, attualmente positivo al covid. Come sta Gianluca? “Mi dispiace vedere questa situazione. Ieri sono scappato via all’improvviso”, ha detto Gianluca Ginoble. “Ho lasciato il palco dell’Eurovision e i ragazzi. Non poter vivere questa grande esperienza di vita davanti a milioni di persone è frustrante, ma mi fortificherà”.

Questa però sarà un’occasione per sperimentare la realtà aumentata. “Grazie alla tecnologia siamo riusciti a fare un video e mandarlo nel led wall”, ha raccontato Ignazio. “Dobbiamo dire grazie alla nostra produzione e quella dell’Eurovision, che hanno fatto un lavoraccio”.

LA POSITIVITÀ AL COVID DI GIANLUCA

Ieri il trio de “Il Volo” è stato diviso a causa della positività al covid di Gianluca. Ma come sono andate le cose? “Ho fatto un tampone prima di partire l’altro ieri ed ero negativo. Arrivo a Torino, prendo il volo da Roma, atterro e appena fatto un tampone arrivato in Arena mi dicono che ero positivo”, ha detto Gianluca. “Sono dovuto scappare di corsa e son tornato a casa”.

Come ha reagito Piero alla positività di Gianluca? “Quando è arrivata la notizia il nostro pensiero comune è stato che l’importante sarebbe stato portare a casa questo evento. È un periodo complicato e poteva accadere a ognuno di noi tre”, ha detto Piero. “È vero che la tecnologia aiuta, ma se non c’è l’obiettivo comune di portare avanti il nostro nome, di portare a casa un passaggio così importante, questo non potevamo farlo. I tecnici stanno facendo un grande lavoro ma a priori c’è il nostro rapporto e il nostro obiettivo comune”.

“Il Volo” questa domenica avrebbe dovuto tenere un concerto a Barcellona. “Abbiamo rimandato il concerto”, ha detto Gianluca. “Il Tour inizia il 3 giugno all’Arena di Verona, poi a Taorima, in Europa, Giappone, Stati Uniti, Canada e Australia”.

L’ESIBIZIONE DE “IL VOLO” ALL’EUROVISION SONG CONTEST

Stasera “Il Volo” canterà la nuova versione di “Grande Amore”. “Abbiamo contattato il nostro amico Enrico Melozzi. Siamo abituati a sentire la versione originale di questo brano e non è semplice farne un’altra versione”, ha detto Piero. “Enrico Melozzi ha fatto un grande lavoro, quando ha mandato la canzone riarrangiata siamo rimasti sorpresi, complimenti a lui”.