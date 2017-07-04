Ilaria Alpi, arriva la richiesta di archiviazione

04 luglio 2017, ore 16:51
Ora a decidere sarà il gip
La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sulla morte dell’inviata del Tg3 Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin con una richiesta di archiviazione, dichiarando l’impossibilità di individuare movente ed autori degli omicidi avvenuti il 20 marzo 1994. Inoltre non sono state trovate prove di eventuali depistaggi delle indagini.
