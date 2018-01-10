Immaturi, il film diventa serie tv

Ecco trama e personaggi della fiction tratta dal film di Paolo Genovese su Canale 5 dal 12 gennaio

Da venerdì 12 gennaio su Canale 5 andrà in onda in prima serata Immaturi-La serie, la fiction in 8 puntate tratta dal film cult omonimo di Paolo Genovese, che, in questo caso, riveste il ruolo di direttore artistico, mentre la regia è affidata a Rolando Ravello. Nel cast Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ilaria Spada, Daniele Liotti, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Irene Ferri, Maurizio Mattioli, Paola Tiziana Cruciani, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Carlotta Antonelli ed Andrea Carpenzano.

La trama riprende il soggetto del film: alla soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione; così, si ritrovano costretti a ripetere la prova, pena l’azzeramento dei titoli conseguiti in seguito.



A differenza di quanto accade nel film, nella serie, entrano in contatto due generazioni che si scambiano quasi di ruolo: i quarantenni giocano a fare gli eterni giovani e gli adolescenti, con i quali si ritrovano a condividere l’aula e l’intero anno scolastico, si dimostrano in molte occasioni più maturi e attenti ai reali valori della vita.



Ricky Memphis è ancora Lorenzo, irriducibile bamboccione che vive ancora a casa con papà e mamma. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono Piero e Virgilio: i due amici erano inseparabili, ma a causa di una donna, non si sono parlati per più di 20 anni. Nella serie, Piero cerca di sedurre e corrompere in vista degli esami l’algida professoressa Claudia (Ilaria Spada). Le new entry Daniele Liotti e Nicole Grimaudo interpretano, rispettivamente, Daniele e Francesca. Daniele è un professore di matematica molto affascinante, ma con un vizio segreto, che subisce il fascino dell’allieva Francesca, chef con seri problemi con gli uomini e il sesso. Sabrina Impacciatore, invece, veste i panni di Serena, una donna ricchissima e snob che perde tutto e deve ricominciare la sua vita da zero. Irene Ferri interpreta Luisa, donna dolce e distratta con una figlia che le fa quasi da madre e una vita molto complessa.



La colonna sonora della serie prevede sia canzoni originali composte da Maurizio Filardo, sia evergreen degli anni ’70 e ’80 in versioni originali o cover. C’è anche Eccoci qua, canzone appositamente scritta ed interpretata per Immaturi-La serie da Luca Barbarossa.

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