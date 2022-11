In arrivo l'ora legale, nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 le lancette degli orologi andranno spostate dalle 2 alle 3

L'ora legale resterà in vigore fino a domenica 30 ottobre 2022 , quando tornerà l' ora solare e le lancette andranno spostate indietro di un'ora. Il passaggio dall'ora solare a quella legale è stato pensato per avere un'ora di luce in più di sera , in modo da consumare meno corrente elettrica. Le giornate saranno all'apparenza più lunghe con il buio che arriverà più tardi . In compenso, almeno nei primi giorni, dovremo abituarci a dormire un po' di meno . Il cambio dell'ora può talvolta causare stanchezza, irritabilità, disturbi del sonno e stress. La possibili conseguenze negative del cambio di orario sul nostro umore, di solito, si superano nel giro di pochi giorni.





I benefici dell'ora legale

Il primo beneficio del ritorno all'ora legale è legato all'aspetto economico che si traduce in un costo minore delle bollette dell'energia. Poi ci sono i vantaggi ambientali. Spostando in avanti le lancette di un'ora, si ritarda l'utilizzo della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. Nei mesi estivi, da giugno ad agosto, l'effetto ritardo nell'accensione delle lampadine si colloca nelle ore serali, quando le attività lavorative sono quasi tutte terminate, e fa registrare risultati meno evidenti in termini di risparmio di elettricità.





I problemi legati al sonno