In arrivo nuovi aumenti per le bollette di luce e gas, dal 1 Luglio cresceranno del 17% e del 27%

Secondo le stime di Nomisma energia, le bollette della luce dovrebbero aumentare dal primo luglio del 17% , quelle del gas del 27%. Il presidente di Nomisma, Davide Tabarelli, ha spiegato così: "I prezzi sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia. Inevitabilmente, ci si attende un forte rialzo sulle bollette, diversamente da quanto accaduto ad aprile quando avevano segnato un -10%. Ora si torna sul trend di crescita". Ad aumentare l’incremento dei prezzi, oltre alla guerra in Ucraina, anche la siccità, sempre più preoccupante: laghi e fiumi ai minimi storici, con acqua razionata già in diversi comuni d’Italia. Nelle ultime ore il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha firmato un’ordinanza per invitare "cittadine e cittadini a ridurre al minimo l'uso di acqua potabile sia di uso domestico sia per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili".





Famiglie sempre più in difficoltà

I nuovi incrementi dei prezzi di luce e gas influiranno ancor più sul bilancio delle famiglie italiane: le prime stime, in attesa delle decisioni dell'Arera, indicano un balzo della bolletta elettrica del 17% a 48,5 centesimi a kWh che, per la famiglia tipo che consuma 2.700 kWh all'anno, implica una maggiore spesa, su base annuale, di 194,4 euro. Più amara è la bolletta del gas, la cui tariffa dovrebbe rimbalzare del 27% a 1,57 euro per metro cubo, con una maggiore spesa della famiglia tipo, che consuma 1.400 metri cubi l'anno, di 462 euro su base annua. "La decisione finale spetta all'Arera che tenterà qualche intervento, con l'aiuto del governo, per limitare l'impatto della crisi sulla spesa dell'energia delle famiglie.