In Cina scoperta una 'pista da ballo per dinosauri', rinvenute tracce di almeno otto specie diverse

In gergo la massiccia concentrazione di impronte di animali preistorici viene definita dagli scienziati “pista da ballo per dinosauri”. Nella provincia di Fujan nella Cina orientale, nella contea di Shanghang, un team di ricercatori locali ha trovato circa 200 tracce in una scavo di circa 100 metri quadrati. La concentrazione di impronte indica che potrebbe trattarsi di un percorso utilizzato dagli esemplari che vivevano in questa zona, in un periodo di tempo che viene identificato con il tardo Cretaceo.

Nell’area c’erano almeno otto tipi di dinosauri

Le orme sono emerse per la prima volta nel passato mese di novembre , quando sono state identificate oltre 240 impronte fossilizzate di dinosauri, mentre altre 364 tracce degli animali preistorici sono state successivamente trovate rinvenute all'inizio di aprile. Questo porta a oltre 600 la cifra complessiva di ritrovamenti avvenuti nel sito, che man mano si è estesa su di un'area di circa 1.600 metri quadrati e si trova nel villaggio Longxiang di Shanghang. Secondo il team di ricercatori, le tracce di 80 milioni di anni sono state lasciate con buona probabilita' da almeno otto tipi di dinosauri tra cui sauropodi, ornitopodi, grandi e piccoli teropodi.





Gli scavi proseguono, ci si aspetta migliaia di altre impronte

I lavori di escavazione stanno proseguendo, il numero di impronte ritrovate, in conclusione, dovrebbe superare le 1.000 unità, secondo le stime basate su quanto è stato trovato sino ad oggi. Tra le tracce più recenti, ci sono quelle lasciate da grandi sauropodi, creature erbivore dal collo e dalla coda di grandi dimensioni, con un corpo che poteva raggiungere anche i 20 metri di lunghezza. Ma ci sono anche delle micro impronte che misurano meno di 10 centimetri di lunghezza, e che a parere dei paleontologi appartengono a 'dinosauri dalle zampe di uccello', lunghi circa 1 metro. È più grande e più vario sito di questo genere risalente al periodo Cretaceo superiore, scoperto finora in Cina, e uno dei più rilevanti a livello mondiale. L'area degli scavi presenta abbondanti strutture sedimentarie geologiche, che indicano che in passato si trovava vicino a una fonte d'acqua, dove i dinosauri potevano consumare cibo e abbeverarsi.