In corso a Las Vegas la Ces, la fiera della tecnologia, tra occhiali smart e auto connesse, eco i tecno trend 2023

E’ in corso in questi giorni a Las Vegas, negli Stati Uniti, il Consumer Electronic Show, il più grande show della tecnologia che dopo gli anni della pandemia è tornato in presenza. Diverse le novità nel settore tecnologia in mostra fino a domani, domenica 8 gennaio, nei diversi padiglioni della Fiera, tra cui quello, molto seguito dell’Italia.





I trend

Cosa ci riserva la tecnologia per il presente e soprattutto per il futuro? In primis il metaverso, la realtà virtuale di cui sempre si parla, ma che per Meta comincia a diventare “realtà aumentata”. Non a caso cominciano ad arrivare sul mercato occhiali, anche alla moda, con cui isolarsi dal mondo per entrare in questa nuova dimensione. Non a caso il responsabile tecnico dei Reality Labs di Meta, Andrew Bosworth, ha detto di concentrarsi maggiormente su questo settore su cui sono già all’opera compagnie come Magic Leap, Qualcomm e Vuzix che lavorano su prototipi di occhiali connessi, mentre la taiwanese Htc presenta un visore di realtà virtuale concorrente dei Meta Quest Pro e dedicato al mondo dei videogame e applicazioni che richiedono maggiore potenza, tra cui quelle destinate al lavoro.





Il settore automotive

Altro settore che ha messo in mostra le novità tecnologiche al Consumer Electronic Show è l'automotive. Aziende automobilistiche e aziende specializzate mettono in mostra le novità nella realizzazione di stazioni di ricarica elettriche, come Blink Charging, con la manifestata intenzione di allargare il mercato per aumentare le potenzialità di acquisto di un auto elettrica, soprattutto in un periodo in cui il costo dell'elettricità non è indifferente e pesa nel budget domestico. PTra i veicoli in mostra c’è il concept Ram 1500 Revolution Ev di Stellantis che debutterà nel 2024, mentre Sony Honda Mobility ha tolto il velo alla prima automobile con a bordo un sistema di intrattenimento dotato di PlayStation 5. Non mancano le novità legate alla sicurezza alla guida e diverse startup legate al settore della mobilità smart.





L’Italia

L’italia è ben rappresentata a questo Consumer Electronic Show. Sono 51 le startup presenti a Las Vegas all'interno dell'Italian Pavilion di Ita, Italian Trade Agency, in cui oltre alla presentazione di tutti i partecipanti c’è un momento dedicato al programma Horizon Europe con l'European Innovation Night e l'Italian Investor Night.





La casa connessa

Non poteva mancare al Consumer Electronic Show il settore dedicato alla casa connessa e tecnologica, di cui i tre big Amazon, Apple e Google lanciano in Italia lo standard Matter, ovvero far parlare con un linguaggio comune oggetti che appartengono a marchi differenti così da essere gestiti senza problemi da Alexa, Siri e Assistente Google. In anteprima al Consumer Electronic Show diversi prodotti Tra termostati, videocamere e serrature intelligenti, per rendere la più facile la vita in casa e a portata di smartphone.