In giro per il mondo, in case da sogno, gratis. Basta prendersi cura degli amici a quattro zampe

Un baratto dal sapore antico, mosso dall’amore per gli animali. Diventare un pet sitting significa poter visitare qualsiasi luogo nel mondo a costo zero, dimenticando prenotazioni di alberghi, bed&breakfast e campeggi. Come? Fissando il proprio quartier generale nelle abitazioni, anche di lusso, di qualcun altro, in cambio bisognerà prendersi cura dei cuccioli di casa. L’idea geniale permette ai proprietari di casa di partire, per vacanza o lavoro, in tranquillità e agli inquilini temporanei di godersi il luogo prescelto.

CRESCE L'IDEA DI TRUSTED HOUSE SITTERS

Nato qualche anno fa in Gran Bretagna, TrustedHouseSitters.com è un sito che fa proprio questo: mette in collegamento viaggiatori e proprietari di casa con animali. Con una spesa tutto sommato irrisoria, il costo di iscrizione di 90 euro l'anno (7.42 al mese) per poter entrare a far parte della comunità. I requisiti indispensabili sono certamente la passione per gli animali, un esperienza minima nel settore del pet sitting, non avere carichi pendenti. Si inizia costruendosi un profilo, in cui bisogna fornire un documento di identità. Quanto alle mete, ce n’è per tutti i gusti: si possono scegliere davvero case e ville paradisiache, dalla Costa Azzurra francese alla Costa Rica, dalle maison sul mare della California ad appartamenti sul Central Park di New York, oppure soggiornare in una delle tantissime offerte dell' Australia, o ancora in giganteschi castelli di campagna inglesi.