In Italia 500mila famiglie hanno un patrimonio di oltre mezzo milione di euro

In Italia 500.000 famiglie detengono patrimoni finanziari superiori a 500.000 euro, ma la maggior parte di questa ricchezza è stata ereditata dal passato, poca la nuova aggiunta di recente. È quanto emerge dal rapporto Aipb-Censis presentato oggi. La ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie italiane non è ancora tornata ai livelli pre-crisi. La ricchezza alla fine del 2018 ammontava a 4.218 miliardi di euro cioè -0,4% in termini reali rispetto al 2008. Nella composizione del portafoglio delle attività finanziarie degli italiani, vince la voce contante e depositi bancari con 1.390 miliardi di euro, pari al 33% del totale e una crescita del 13,7% rispetto a 10 anni fa.

