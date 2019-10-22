In Italia 500mila famiglie hanno un patrimonio di oltre mezzo milione di euro

Redazione Web

22 ottobre 2019, ore 21:00

È quanto emerge dal rapporto Aipb-Censis, secondo cui la maggior parte di questa ricchezza è stata ereditata dal passato

In Italia 500.000 famiglie detengono patrimoni finanziari superiori a 500.000 euro, ma la maggior parte di questa ricchezza è stata ereditata dal passato, poca la nuova aggiunta di recente. È quanto emerge dal rapporto Aipb-Censis presentato oggi. La ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie italiane non è ancora tornata ai livelli pre-crisi. La ricchezza alla fine del 2018 ammontava a 4.218 miliardi di euro cioè -0,4% in termini reali rispetto al 2008. Nella composizione del portafoglio delle attività finanziarie degli italiani, vince la voce contante e depositi bancari con 1.390 miliardi di euro, pari al 33% del totale e una crescita del 13,7% rispetto a 10 anni fa.

Bonifici, cambia tutto dal 9 gennaio: ecco cosa accadrà da questa data

Bonifici, cambia tutto dal 9 gennaio: ecco cosa accadrà da questa data

Le norme Ue prevedono un ulteriore passo in avanti per il 9 ottobre 2025. Vi spieghiamo cosa accadrà tra pochi giorni

Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

La misura, che interessa anche i pensionati, scatterà dal 1 gennaio del 2026, per chi ha cartelle esattoriali di almeno 5000 euro e una retribuzione di almeno 2500 euro al mese

Vinitaly: nonostante i dazi confermati 3.000 buyer americani

Vinitaly: nonostante i dazi confermati 3.000 buyer americani

Nonostante i nuovi dazi del 20% annunciati dal presidente Trump sul vino italiano ed europeo, 3.000 buyer americani non rinunciano al Vinitaly.