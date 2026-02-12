In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali Photo Credit: ANSAFoto.it/Everett Kennedy Brown

Redazione Web

12 febbraio 2026, ore 08:00

Un convegno a cui ha partecipato anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto il punto sul fenomeno che ha i contorni di una vera e propria emergenza giovanile

Il fenomeno del ritiro sociale, noto con il termine di Hikikomori, prima un problema solo giapponese, ora ha un esordio sempre più precoce anche in Italia con un aumento di giovani e giovanissimi, chiusi a casa per mesi, se non per anni, senza relazioni con l'esterno se non attraverso i social.

Fenomeno sottostimato nei report ufficiali

Se, per le stime ufficiali, ci sono 50-60mila  Hikikomori nel nostro Paese, dati ufficiosi ne calcolano almeno 200mila. Il dato è emerso al convegno 'Libro, carta e penna' che si è svolto al Ministero dell'Istruzione, presente il ministro Giuseppe Valditara. Gli Hikikomori sono gli adolescenti che si chiudono in sé stessi, spesso per lunghi periodi, a causa di un profondo disagio relazionale e personale. Le ragioni sono molteplici: senso di inadeguatezza, difficoltà nei rapporti con i coetanei, frustrazione, auto-svalutazione. In Giappone - è stato detto oggi - sono 1 milione gli hikikomori, in Italia ne sono stati conteggiati 50-60mila casi tra gli studenti frequentanti ma purtroppo sarebbero molti di più.

I dati dell'Associazione nazionale fanno riflettere

A smentire i dati ufficiali c'è l'associazione italiana che si prende cura anche dei nuclei familiari che devono fronteggiare: "Noi siamo in contatto con 5-10mila nuclei familiari di giovani hikikomori e la nostra stima ammonta a 200mila casi: il problema è molto radicato anche in Italia", ha messo in guardia Marco Crepaldi psicologo e presidente dell'associazione nazionale 'Hikikomori Italia', che dal 2017 si occupa di contrastare il fenomeno dell'isolamento sociale giovanile in tutta Italia. "La dipendenza non è solo psicologica ma anche affettiva: si sta vivendo una dipendenza affettiva verso l'IA - ha proseguito - dobbiamo stare attenti al legame morboso con essa e vigilare su come l'IA entra nelle scuole: rischia di intervenire sul processo di apprendimento, insomma serve un focus sulla scuola", ha concluso. Nel "nuovo Piano per l'infanzia e l'adolescenza", adottato di recente, si affronta il tema dell'isolamento sociale tra bambini e ragazzi, per far emergere questo fenomeno, ancora poco noto, e costruire risposte concrete. Con un duplice obiettivo: da un lato conoscere meglio le diverse forme di isolamento attraverso una ricerca mirata; dall'altro, definire strumenti e strategie per monitorare, prevenire e aiutare chi ne è colpito. Gli interventi per attuarla prevedono il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, dei servizi educativi e sanitari, in un lavoro di rete che tenga conto delle specificità territoriali. Molti giovani sfuggono alle statistiche perché hanno già abbandonato i percorsi scolastici. Il nuovo rischio è la dipendenza affettiva dall’IA . Questo legame “morboso” rischia di sostituire le interazioni umane, alterando profondamente i processi di apprendimento e la socialità. L’Italia è uno dei Paesi occidentali più colpiti, seguendo la scia del modello giapponese. È necessario vigilare sull’ingresso dell’IA nelle aule per evitare che diventi uno strumento di ulteriore isolamento.

Argomenti

Associazione HikikomoriItalia
hikikomori
Miur

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

    Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

  • Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

    Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

  • Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

    Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

  • Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

    Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

  • “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

    “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

  • A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

    A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

  • Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

    Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

  • Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

    Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

  • Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

    Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

Bari, quattro trapianti di fegato in meno di 24 ore: una maratona che salva vite

Bari, quattro trapianti di fegato in meno di 24 ore: una maratona che salva vite

Il Policlinico di Bari dimostra una prova di efficienza, solidarietà e coordinamento tra medici e infermieri.

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Più di cinquemila le persone che si sono messe in fila. La bara sotto il palco, nell'aria le note delle sue canzoni più famose. I funerali si terranno domani pomeriggio

La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi

La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi

Sarà una cerimonia "diffusa", oltre che a Milano gli atleti sfileranno anche a Cortina, Predazzo e Livigno. Già oggi le prime gare di curling e hockey. La presenza di RTL 102.5 a Casa Lombardia