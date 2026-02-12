In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

Il fenomeno del ritiro sociale, noto con il termine di Hikikomori, prima un problema solo giapponese, ora ha un esordio sempre più precoce anche in Italia con un aumento di giovani e giovanissimi, chiusi a casa per mesi, se non per anni, senza relazioni con l'esterno se non attraverso i social.

Fenomeno sottostimato nei report ufficiali

Se, per le stime ufficiali, ci sono 50-60mila Hikikomori nel nostro Paese, dati ufficiosi ne calcolano almeno 200mila. Il dato è emerso al convegno 'Libro, carta e penna' che si è svolto al Ministero dell'Istruzione, presente il ministro Giuseppe Valditara. Gli Hikikomori sono gli adolescenti che si chiudono in sé stessi, spesso per lunghi periodi, a causa di un profondo disagio relazionale e personale. Le ragioni sono molteplici: senso di inadeguatezza, difficoltà nei rapporti con i coetanei, frustrazione, auto-svalutazione. In Giappone - è stato detto oggi - sono 1 milione gli hikikomori, in Italia ne sono stati conteggiati 50-60mila casi tra gli studenti frequentanti ma purtroppo sarebbero molti di più.

I dati dell'Associazione nazionale fanno riflettere

A smentire i dati ufficiali c'è l'associazione italiana che si prende cura anche dei nuclei familiari che devono fronteggiare: "Noi siamo in contatto con 5-10mila nuclei familiari di giovani hikikomori e la nostra stima ammonta a 200mila casi: il problema è molto radicato anche in Italia", ha messo in guardia Marco Crepaldi psicologo e presidente dell'associazione nazionale 'Hikikomori Italia', che dal 2017 si occupa di contrastare il fenomeno dell'isolamento sociale giovanile in tutta Italia. "La dipendenza non è solo psicologica ma anche affettiva: si sta vivendo una dipendenza affettiva verso l'IA - ha proseguito - dobbiamo stare attenti al legame morboso con essa e vigilare su come l'IA entra nelle scuole: rischia di intervenire sul processo di apprendimento, insomma serve un focus sulla scuola", ha concluso. Nel "nuovo Piano per l'infanzia e l'adolescenza", adottato di recente, si affronta il tema dell'isolamento sociale tra bambini e ragazzi, per far emergere questo fenomeno, ancora poco noto, e costruire risposte concrete. Con un duplice obiettivo: da un lato conoscere meglio le diverse forme di isolamento attraverso una ricerca mirata; dall'altro, definire strumenti e strategie per monitorare, prevenire e aiutare chi ne è colpito. Gli interventi per attuarla prevedono il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, dei servizi educativi e sanitari, in un lavoro di rete che tenga conto delle specificità territoriali. Molti giovani sfuggono alle statistiche perché hanno già abbandonato i percorsi scolastici. Il nuovo rischio è la dipendenza affettiva dall’IA . Questo legame “morboso” rischia di sostituire le interazioni umane, alterando profondamente i processi di apprendimento e la socialità. L’Italia è uno dei Paesi occidentali più colpiti, seguendo la scia del modello giapponese. È necessario vigilare sull’ingresso dell’IA nelle aule per evitare che diventi uno strumento di ulteriore isolamento.