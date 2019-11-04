In Italia il primo laboratorio di ricerca sulle piante spaziali

In Italia il primo laboratorio di ricerca sulle piante spaziali

In Italia il primo laboratorio di ricerca sulle piante spaziali

Redazione Web

04 novembre 2019, ore 22:00
agg. 08 novembre 2019, ore 16:04

Ad Agraria, si monitora la vita degli ortaggi in ambiente chiuso

Nasce a Portici (Napoli), nel Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il primo laboratorio in Europa dedicato alla coltivazione delle piante in ambiente spaziale. In una camera di crescita, equipaggiata con un sistema di coltivazione a ciclo chiuso in idroponica, una serie di sensori ne monitorano l'ambiente e controllano la possibilità di crescita e di sopravvivenza di ortaggi (lattughe, patate). L'osservazione consentirà di testare la sopravvivenza di una pianta anche in ambienti ostili e dunque a garantire risorse agli astronauti. Obiettivo principale è analizzare e sviluppare sistemi e tecnologie per produrre cibo, rigenerare risorse vitali e riciclare rifiuti organici di varia natura per missioni spaziali di lunga durata. Il laboratorio è stato realizzato grazie al progetto di ricerca PacMan - PlAnt Characterization unit for closed life support system - engineering, Manufacturing & testing finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), il cui responsabile per l'Università di Napoli Federico II è la docente Stefania De Pascale: ''Ci troviamo - dice - nel primo laboratorio in Europa, uno dei pochi al mondo interamente dedicato alle piante per la colonizzazione dello spazio. Le piante sono fondamentali per la nostra vita sulla terra e quindi se vogliamo colonizzare altri pianeti, se pensiamo alle colonie future su Marte o sulla Luna, dovremmo dotarci di sistemi capaci di sostenere la vita dell'uomo''. Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana ha detto: ''Questo impianto fa parte di un grande progetto europeo che guarda allo sviluppo di tecnologie e strutture per permettere viaggi di lunga durata nello spazio senza portare dalla terra tutte le risorse necessarie''.   

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

    Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

  • Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

    Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

  • Attesi a San Siro i big del mondo, da Mattarella a Guterres. L'anello rosso delle autorità, ecco il 'Presidential Box'

    Attesi a San Siro i big del mondo, da Mattarella a Guterres. L'anello rosso delle autorità, ecco il 'Presidential Box'

  • Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

    Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

  • Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

    Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

  • XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

    XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

  • Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

    Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

  • RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

    RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

  • Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

    Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

Un regolamento Ue vieterà le bustine monouso di ketchup e maionese

Un regolamento Ue vieterà le bustine monouso di ketchup e maionese

Alla base del provvedimento, applicabile dal 12 agosto, la difficoltà di riciclo delle confezioni. Lo stop effettivo scatterà nel 2030

A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

Dalla consegna dei farmaci all'accompagnamento alle visite mediche. Dal Campidoglio l'appello alla Regione per estendere il progetto in altre città

“Mangiare fino a 5 volte al giorno e svolgere sempre attività fisica”: i segreti della longevità di Silvio Garattini

“Mangiare fino a 5 volte al giorno e svolgere sempre attività fisica”: i segreti della longevità di Silvio Garattini

L’intervista al celebre studioso e oncologo, e realizzata dal Corriere della Sera, in merito ai consigli e alle attività fisiche da seguire per condurre una vita centenaria come la sua.