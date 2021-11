In manette l'assassino dello chef Alessio Madeddu, si tratta di un panettiere che ha confessato

E' stato arrestato, la scorsa notte, l'assassino di Alessio Madeddu, lo chef ucciso a coltellate davanti al suo ristorante a Teulada, in Sardegna. Si chiama Angelo Brancasi, panettiere 43enne di Sant'Anna Arresi. L'uomo, interrogato per ore dagli inquirenti ha confessato di essere stato l'autore dell'omicidio .

Il movente passionale



Secondo quanto ammesso da Angelo Brancasi, lui sarebbe andato nel locale di Madeddu accusandolo di avere relazione clandestina con sua moglie , una donna che lavorava proprio nel ristorante dello chef. Quindi i due sarebbero venuti alle mani e, al culmine della lite, l'omicida avrebbe preso un coltello colpendo, ripetutamente, il cuoco che avrebbe cercato di difendersi con un'accetta.





Fondamentali le immagini delle telecamere