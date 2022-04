In provincia di Cesena carro funebre vola nel dirupo con a bordo il parroco e la bara, illeso il sacerdote

La storia è di quelle che sembrano tratte da un film comico, ma è accaduta veramente, mercoledì pomeriggio. Un carro funebre , lungo la strada che porta al cimitero, su una strada in salita, si è fermato e ha iniziato a muoversi all’indietro e il parroco , nel tentativo di fermarlo, è finito con il mezzo in una scarpata. Assieme al carro funebre appunto e con tanto di bara con il defunto. Tutto questo sotto lo sguardo attonito dei fedeli che erano in corteo per il funerale.





Il parroco, ringrazio la Madonna

L’ “imprevisto”, per così dire, raccontato oggi dal Corriere Romagna, è avvenuto a pochi passi dal cimitero di Montepetra di Sogliano, frazione di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì Cesena. Per fortuna il parroco, don Renato Serra, non ha avuto conseguenze gravi, spavento a parte, e proprio per questo, cosciente di averla scampata, ammette di aver ringraziato la Madonna , San Giuseppe e San Vicinio .





La dinamica di quanto successo