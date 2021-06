In questo week end 6 italiani su 10 andranno a cena fuori, lo rivela un'indagine di Coldiretti

Il 62,5% degli italiani è alla ricerca di un posto a tavola per la cena, in questo fine settimana, in ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi . E' quanto emerge da una analisi portata avanti dalla Coldiretti, facendo riferimento a dati Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, relativi al primo week end di riapertura dei 360 mila locali presenti in Italia, sia all'aperto che al chiuso.





Italiani in vacanza per tornare alla normalità

Un'opportunità colta soprattutto dai 9 milioni di nostri connazionali che hanno deciso di lasciare le città , in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno e del conseguente, possibile, fine settimana lungo, per una breve vacanza. Le riaperture, fa notare la Coldiretti, rappresentano soprattutto un' importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione che si classificano tra le più colpite dalle misure restrittive anti Coronavirus, che hanno quasi dimezzato il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro .





Benefici per il settore agroalimentare