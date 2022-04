In vendita la casa romana di Ennio Morricone: una dimora da sogno a due passi dal Campidoglio

Vendesi casa. Prezzo di partenza, base d'asta, 12 milioni di euro. Non è una casa qualunque, ma è l'abitazione super lussuosa dell'inimitabile Ennio Morricone. Il compositore più famoso al mondo ha vissuto in piazza Venezia, a due passi dal Campidoglio per molti anni, poi si è trasferito all'Eur. Adesso spunta un annuncio on line della casa d'aste Christie's, che si occuperà della vendita dell'immobile da sogno, in via dell'Ara Coeli, a Roma. "Christie's International Real Estate Roma Exclusive - si legge nell'annuncio della casa d'aste londinese - propone in vendita in uno dei punti più panoramici del centro storico di Roma, a pochi passi da piazza Venezia e dal Campidoglio, attico su due livelli, unico nel suo genere, di 1.000 mq", si legge nell'annuncio.

VENDESI...

Una casa per pochi, ovviamente. Ma si tratta di un immobile che ha un valore unico visto che è stata per anni la dimora di Morricone. Si trova all'interno dello storico Palazzo Muti Bussi, progettato nel 1585 dall'architetto Giacomo Della Porta. "L'immobile - si legge nell'annuncio - ornato da numerose sculture e manufatti dell'antica Roma, è servito da portineria h24, con moderno ascensore fino al piano e dispone di un cortile dove sono presenti due comodi posti auto relativi all'immobile oggetto di vendita.