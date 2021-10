“In videocall su Zoom”: scacco matto della Regina Elisabetta II, che mette tutti a tacere

La Regina Elisabetta II deve stare a riposo. Il ricovero lampo di alcuni giorni fa alla King Edward VII – che si trova poco distante da Regent's Park – fa stare il mondo in ansia. Ma adesso arriva la bella notizia: Elisabetta II sta bene nonostante i camici bianchi abbiano detto “no” alle lunghe passeggiate con i suoi amati cani. Rigore assoluto.

Solo alcuni giorni fa, aveva dovuto cancellare tutti gli impegni istituzionali per dedicarsi alle cure e agli accertamenti medici. Ora dei suoi amati animali domestici se ne occuperà uno staff dedicato e sembra che Elisabetta l'abbia chiesto chiaramente.





QUALI SONO LE REALI CONDIZIONI DI SALUTE DI ELISABETTA II?

Il ricovero in ospedale nei giorni scorsi ha mandato tutti in fibrillazione. Con una secca nota ufficiale, Buckingham Palace aveva fatto sapere che dopo una notte in ospedale Sua Maestà era tornata al lavoro nel suo ufficio. Ora c'è una buona notizia: la regina Elisabetta rassicura il popolo in video call via Zoom dal Castello di Windsor. In questo modo, utilizzando una delle piattaforme più comuni, incontra due ambasciatori Mr. Gunn Kim dalla Repubblica di Corea e Mr. Markus Leitner dalla Svizzera. Lo fa utilizzando un computer nel suo grande ufficio nel Castello di Windsor. I tabloid britannici, più che sull'incontro, si soffermano sullo stato di salute di Sua Maestà che appare di ottimo umore. Sospiro di sollievo per i sudditi.

"Non solo buon umore, ma anche tanti impegni", svelano ancora una volta i tabloid britannici. Sicuramente il periodo di riposo (forzato) al castello di Windsor combacia con la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che è in agenda a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021. Elisabetta d'Inghilterra potrebbe partecipare in collegamento Zoom o Skype, ma è ancora troppo presto per saperlo: la decisione verrà nel fine settimana. Secondo il Telegraph, d'ora in poi, la Regina prenderà parte agli eventi ufficiali accompagnata da un altro membro della famiglia Reale: sarebbe un modo per poter annullare in tempo la sua presenza in caso di motivi di salute.





NIENTE ALCOOL PER LA REGINA

Parola d'ordine: rigore. Elisabetta II non può concedersi nemmeno un "cicchettino" dopo cena. Niente alcool. Niente champagne a cena ed addio anche al suo amato Martini Dry, che era un must per le serale a corte.

Per la sovrana ci sono regole ferree da rispettare: non si deve scherzare. Le notizie legate al suo stato di salute fanno il giro del mondo quando Sua Maestà si presenta ad un evento con il bastone. Anche in questo caso, dicono da Buckingham Palace, si è trattato soltanto di un gesto di “comodità”: Elisabetta ha 95 anni e deve utilizzarlo soprattutto in luoghi con una pavimentazione sconnessa. Per la Regina è stato sicuramente un anno molto difficile: il Covid, l’ultima impennata di contagi nel Regno Unito, la morte di suo marito Filippo e l’allontanamento di Harry dopo il matrimonio con Meghan Markle. Il 2021 è da cancellare.