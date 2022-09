Incendio in ospedale Santa Corona a Pietra Ligure, tre intossicati, 50 sfollati, si ipotizza un'origine dolosa

Paura nella notte al reparto di Ortopedia

Le fiamme sono divampate nella notte nel reparto di Ortopedia. Al momento dell'incendio, c 'erano 85 pazienti nel padiglione chirurgico. 77 sono stati trasferiti in altri reparti negli ospedali di Albenga e Savona, 2 all'Ospedale San Martino, 6 sono stati dimessi e circa 10 pazienti sono trattenuti al quarto piano del padiglione in quanto area non considerata a rischio e agibile in esito all'intervento dei Vigili del Fuoco. A dare un aggiornamento sulla situazione nella struttura sanitaria di Pietra Ligure, la Asl2 . "Tre pazienti hanno subito conseguenze da intossicazione da fumo, e sono stati subito trasferiti uno nel reparto di terapia intensiva di Savona e due nel reparto di medicina di Savona. Otto dipendenti si sono rivolti al pronto soccorso accusando sintomi da intossicazione e sono stati dimessi con prognosi da una a tre giorni. Oggi stesso sara' avviata una verifica su tutto il personale interessato - si legge nella nota della Asl - In vista della necessaria verifica dell'entità dei danni, fase a cui seguirà il ripristino con tempi ad oggi da definire, sarà necessario, almeno fino alla definizione degli interventi, ridurre le attività ortopediche, neurochirurgiche e neurologiche. Si prega quindi la cittadinanza di evitare l'autopresentazione al pronto soccorso di Santa Corona se non in casi strettamente necessari". I Vigili del Fuoco hanno interdetto l'utilizzo di una buona parte del corpo principale del padiglione chirurgico. "Potranno verificarsi disagi negli accessi ambulatoriali anche della Medicina Nucleare - conclude la nota di Asl2 -. Si sta provvedendo con la massima tempestività a contattare i pazienti e si è provveduto già a partire dalla notte a contattare i parenti dei pazienti trasferiti. Per i parenti che non fossero ancora stati contattati è a disposizione il seguente numero di telefono lo 0196232718 per richiedere informazioni".