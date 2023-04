Incidente ferroviario in Olanda, un treno si scontra con una gru, bilancio: un morto e trenta feriti

UN MORTO, TRENTA FERITI

Una persona è morta. I feriti sono almeno trenta, sedici sono in gravi condizioni, alcuni in pericolo di vita. E’ questo il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto nella notte in Olanda. Lo ha reso noto l'autorità per la cooperazione regionale nei disastri. In un primo momento si era parlato di un deragliamento dovuto allo scontro con un treno merci, in realtà il treno passeggeri si è scontrato con una gru. La società statale Prorail, responsabile dei lavori di manutenzione della rete ferroviaria, ha reso noto che sulla tratta erano in corso lavori sul binario dove stava transitando il convoglio e che due dei quattro binari su quel percorso erano stati chiusi al traffico. La gru sarebbe poi stata colpita effettivamente anche da un treno merci, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. La gru coinvolta nell'incidente appartiene alla società di costruzioni BAM, lo ha confermato un portavoce della società: "Ma la nostra attrezzatura non è mai su un binario in servizio", ha sottolineato il portavoce affermando di non sapere come anche il treno merci sia entrato in collisione con la gru. "C'è ancora molto da indagare", ha concluso.





INCIDENTE NELLA NOTTE

L’incidente è avvenuto alle 3.25 di notte nella tratta ferroviaria tra Amsterdam e L’Aja, nei pressi di Voorschoten. Per fortuna, essendo un treno notturno, il numero dei passeggeri era piuttosto limitato. Il treno era partito dalla stazione di Leiden, era passato da Amsterdam ed era diretto a L’Aja. A bordo viaggiavano non più di 50/60 persone. I soccorsi sono stati rapidi. I feriti più gravi sono stati portati negli ospedali della zona, chi è rimasto contuso o semplicemente choccato è stato ospitato nelle case dei residenti locali; che – svegliati dal forte boato- in piena notte non hanno esitato ad aprire le porte delle loro case per offrire assistenza, solidarietà e conforto. Un superstite ha raccontato al telegiornale olandese: “Abbiamo sentito un forte scoppio e improvvisamente le luci si sono spente. Inizialmente non potevamo scendere dal treno perché non c'era elettricità e le porte non si aprivano”.