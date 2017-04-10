Incidente sul lavoro, operai pulivano cisterna di acido, sono gravi

Incidente sul lavoro, operai pulivano cisterna di acido: sono gravi

Incidente sul lavoro, operai pulivano cisterna di acido: sono gravi

Redazione Web

10 aprile 2017, ore 11:09

Sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

Due operai stavano pulendo una cisterna di acido cloridrico in un’azienda alle porte di Torino. Sul posto i sanitari del 118, che li hanno intubati, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alla Zincoplating, che sorge su un'area di 7 mila metri quadrati e dà lavoro da una trentina di addetti. L'operaio più grave, una cinquantina d'anni, è stato trasportato all'ospedale Cto; l'altro, 46 anni, all'ospedale di Moncalieri. Per entrambi, al momento, la prognosi è riservata.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Agli Us Open Jannik Sinner batte l'australiano Popyrin in tre set e va al terzo turno. Bene anche gli altri azzurri

    Agli Us Open Jannik Sinner batte l'australiano Popyrin in tre set e va al terzo turno. Bene anche gli altri azzurri

  • Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

    Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

  • Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

    Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

    102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

  • Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

    Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

  • RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

    RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

i legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per aver ucciso la sua fidanzata. E adesso, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, pensano alla possibilità di una revisione della condanna

Ancora morti sul lavoro: tragedie in Veneto e Lombardia, tre le vittime in un solo giorno

Ancora morti sul lavoro: tragedie in Veneto e Lombardia, tre le vittime in un solo giorno

Due operai sono morti a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, un altro in provincia di Mantova

Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

Alessandro Venier, 35 anni sarebbe stato ucciso da mamma e compagna. Poi il corpo è stato fatto a pezzi e nascosto in un bidone, indagini su responsabilità delle due donne