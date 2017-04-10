Incidente sul lavoro, operai pulivano cisterna di acido: sono gravi

10 aprile 2017, ore 11:09
Sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri
Due operai stavano pulendo una cisterna di acido cloridrico in un’azienda alle porte di Torino. Sul posto i sanitari del 118, che li hanno intubati, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alla Zincoplating, che sorge su un'area di 7 mila metri quadrati e dà lavoro da una trentina di addetti. L'operaio più grave, una cinquantina d'anni, è stato trasportato all'ospedale Cto; l'altro, 46 anni, all'ospedale di Moncalieri. Per entrambi, al momento, la prognosi è riservata.
