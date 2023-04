Incoronazione di re Carlo III: sugli inviti Camilla è già regina

Buckingham Palace ha diffuso l’invito per l’incoronazione ufficiale di re Carlo III, in programma il prossimo 6 maggio nell'abbazia di Westminster a Londra. Come annunciato formalmente dalla casa reale, al fianco di Sua Altezza Reale ci sarà la moglie Camilla - che sarà regina e non “regina consorte” – e otto paggi d’onore, fra cui l’erede al trono il Principe George.

DIFFUSO L’INVITO UFFICIALE DELL’INCORONAZIONE

L’invito dell’incoronazione del re Carlo III e della regina Camilla è stato disegnato da Andrew Jamieson, un artista araldico il cui lavoro si ispira ai temi cavallereschi della leggenda arturiana. Gli inviti sono stati realizzati a mano e in carta interamente riciclata, come voluto da Carlo stesso. Andrew Jamieson fa parte dell'Art Workers' Guild, di cui il re è un membro onorario. Per celebrare l’alba del nuovo regno, al centro del design dell’invito, c'è il motivo del ‘Green Man’, un'antica figura del folklore britannico simbolo della primavera e della rinascita. Inoltre, è stata pubblicata una nuova foto ufficiale del re e della regina, che vestono entrambi in azzurro. I piani per il grande evento - che si tiene otto mesi dalla morte della regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre scorso - sono in fase avanzata. Secondo la BBC, i nipoti di Camilla saranno tra i paggi nella cerimonia all'abbazia di Westminster, insieme al nipote del re, il principe George.

Dopo l'incoronazione formale del re Carlo III al castello di Windsor è previsto il “concerto speciale”, un’antica tradizione che risale a più di 900 anni fa. La speciale performance è avvenuta anche nel 1953 in occasione dell’incoronazione della regina Elisabetta II. Lunedì 8 maggio è stato proclamato giorno di festa.

IN DUBBIO LA PRESENZA DI HARRY E MEGHAN

Fra gli oltre 2.000 ospiti che formeranno la congregazione nell'abbazia di Westminster, c’è attesa sulla presenza del Principe Harry e della moglie Meghan. Infatti, nonostante siano invitati, non è ancora chiaro se i duchi del Sussex presenzieranno alla cerimonia.