Indiana Jones torna a Cannes! Il Festival renderà anche omaggio a Harrison Ford per la sua carriera

PHOTO CREDIT: Ufficio Stampa Cinema

Sulla trama della pellicola si conosce poco. Stando alle parole del regista James Mangold , che prende il posto di Steven Spielberg qui solo nelle vesti di produttore esecutivo, la storia sarà quella di un eroe al tramonto. “ Sono sempre interessato all’idea dell’eroe al tramonto ”. ha affermato l’autore. “ Cosa fa un eroe quando, al mondo, non c’è più spazio per lui? Trovo sempre molto interessante cercare di osservare gli eroi classici attraverso il prisma delle nostre scontrose attitudini contemporanee .” ha concluso Mangold.

Si intitolerà “Il quadrante del destino ” e arriverà a Cannes il prossimo 18 maggio, in anteprima mondiale. Nel corso dell’evento il Festival renderà omaggio anche a Harrison Ford , l’attore protagonista tornerà a indossare il cappello e la frusta per uno dei ruoli che ha contribuito alla sua fama. Una straordinaria carriera, ma soprattutto, un contributo inestimabile alla storia del cinema americano negli ultimi 50 anni.

INDIANA JONES, IL CAST DEL QUINTO CAPITOLO

Insieme a Harrison Ford, nel film troveremo Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale “I predatori dell'arca perduta” nel 1981.





CANNES, DA SCORSESE A MORETTI?

La tradizionale conferenza stampa di metà aprile a Parigi offrirà un primo sguardo sui titoli definitivi che comporranno il Festival di Cannes 2023, ma per il momento il team della selezione artistica del direttore Thierry Frémaux sta ancora valutando opere e sezioni. Tra i vari rumors che si leggono in questi giorni, sembra certa la presenza in concorso del film di Nanni Moretti “Il sol dell’Avvenire” che uscirà nelle sale il prossimo 20 Aprile. Ma secondo alcuni analisti questo potrebbe essere l’anno dell’Italia. Alice Rohrwacher, Matteo Garrone e Marco Bellocchio. Tutti loro sarebbero pronti con titoli dal sapore anche piuttosto internazionale per poter avere un passaggio sulla Croisette. Bellocchio, dopo aver presentato lo scorso anno la sua serie “Esterno notte”, potrebbe essere presente in questa edizione in gara con “La conversione”, film ispirato alla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu allontanato dalla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX. Ma anche Garrone ha pronto “Io Capitano”, fiaba omerica che racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa.

E’ invece una certezza la partecipazione (in concorso?) dell’ultimo film di Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” che approderà al Festival il 20 maggio.