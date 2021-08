Inizia l’era di Internet. La storia dalla prima connessione, avvenuta nel 1969, ad oggi

SI PUO’ IMMAGINARE UN MONDO SENZA INTERNET?

Oggi come oggi, no. Basti pensare che nel corso dello scorso anno 4 miliardi e 660mila persone in tutto il mondo hanno avuto accesso a Internet: il 7.3% in più rispetto all’inizio dello stesso anno e una cifra che porta la penetrazione della Rete nel mondo a oltre il 59%. Un boom di traffico Internet durante le settimane di lockdown certificato dal report Digital 2021 di We Are Social e Hootsuite. L’enorme ruolo che gioca nelle nostre vite è comprovato dalla rivoluzione nel campo del lavoro, la pandemia ci ha costretti alla più grande sperimentazione di smart working per continuare ad assicurare il funzionamento della società. A scuole chiuse ha permesso agli studenti di fare lezioni a distanza, seppure tra immagini freezate e incidenti di percorso (come quando in una video call una ragazza ha avuto la necessità di andare in bagno ma si è dimenticata di spegnere la webcam). La pandemia ci ha chiusi tutti in casa, le videochiamate con Zoom, Skype e Google Meet ci hanno permesso di condividere aperitivi, cene e anche la visione di un film tra due o più persone. Poi dalle visite virtuali ai musei ai concerti online alle dirette Instagram. Internet sembra proprio il miglior alleato che potessimo sperare in tempo di pandemia.