Instagram Takeover, grande successo dei Negramaro

Redazione Web

11 agosto 2019, ore 17:00

Ieri la band salentina ha gestito l'account Instagram ufficiale di RTL 102.5, durante la serata a casa Sangiorgi tanti ospiti

Si è svolto ieri il secondo Instagram Takeover di RTL 102.5. Il primo artista a raccontare la propria giornata tramite il profilo ufficiale della radio più ascoltata d'Italia, era stato Fabio Rovazzi, la scorsa settimana, in diretta dagli Stati Uniti. Nella giornata di sabato 10 agosto invece, sono stati i Negramaro a prendere il comando del social. Direttamente dal Salento, dove il gruppo vive, tutti i followers hanno potuto trascorrere un'intera giornata con Giuliano, Andro, Danilo, Lele, Andrea ed Ermanno. La giornata è iniziata con una moka di caffè ed un tuffo in piscina a casa Sangiorgi, e si è conclusa con una festa in giardino. Tra i presenti tanti amici, alcuni provenienti dal mondo dello spettacolo. Tra questi il comico Frank Matano, i cantanti Sergio Sylvestre, Al Bano, Dolcenera, Mannarino e la conduttrice Victoria Cabello. Non sono mancati ovviamente la musica e i duetti. Per chi ieri si fosse perso le storie Instagram, niente paura: sul profilo di RTL 102.5 potrete trovarle nella sezione contenuti in evidenza. Chi sarà il protagonista del prossimo Instagram Takeover? Restate sintonizzati e seguite @rtl1025. 

