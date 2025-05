Inter, ufficiale, Spalletti non è più il tecnico

La decisione del club nerazzurro non coglie di sorpresa, visto l'imminente arrivo di Antonio Conte a Milano

Luciano Spalletti non è più il tecnico dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con un comunicato ufficiale. Una decisione che non coglie di sorpresa visto l'arrivo di Antonio Conte a Milano. L'allenatore pugliese subentrerà quindi a Spalletti sulla panchina nerazzurra. "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme", così recita la nota dell'Inter.

Argomenti

conte inter spalletti

