Internazionali BNL d'Italia, sorteggiati i tabelloni maschili e femminili. Musetti salta il torneo per infortunio

Tutto pronto per l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia. Il Foro Italico ha già scaldato i motori con il torneo delle pre-qualificazioni e qualificazioni, ma da domenica 8 maggio si inizia a fare su serio, con i grandi big del tennis che scenderanno in campo. Oggi sono stati sorteggiati i tabelloni sia maschili che femminili e non sono mancate le sorprese per i nostri azzurri.





IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI

Sorteggio femminile - primo turno italiane

Bronzetti - Osorio



Trevisan - Zhang



Cocciaretto - Bencic



Giorgi - Tomljanovic





Sorteggio maschile - primo turno italiani

Sonego - Shapovalov

Brooksby - Cobolli

Fognini - Thiem

Sinner - Martinez

Passaro - Garin

Cilic - Arnaldi

Norrie - Nardi





LORENZO MUSETTI COSTRETTO AL FORFAIT

Arrivano brutte notizie dagli esami medici per Lorenzo Musetti, il ventenne italiano infatti, non sarà in campo agli Internazionali BNL d'Italia a Roma. A confermarlo lo stesso tennista azzurro in un post su Instagram, in cui ha confermato che l'infortunio subito a Madrid non gli consentirà di giocare: "Ciao Ragazzi mi dispiace molto scrivere questo post … purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto … mi obbliga a saltare il torneo che amo di più ovvero Roma… e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi".