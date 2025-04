Internazionali Bnl di Roma, Berrettini infiamma il centrale

Il romano supera Zverev, numero 5 del ranking mondiale 7-5; 7-5

Prosegue bene l'avventura degli italiani al Foro Italico, Matteo Berrettini vince in due set sulla testa di serie Alexander Zverev, alternando potenza e furbizia. Momento decisivo della partita sul 5 pari nel primo set. Matteo ha saputo annullare ben cinque palle break al rivale, le prime tre sullo 0-40. Nel secondo equilibrato set ha sprecato un match ball, ma due giochi più tardi, alla terza occasione ha fatto sua la partita.Berettini e Zverev, che a Roma ha vinto nel 2017,si erano incontrati l'anno scorso, aveva vinto il tedesco 7-5,6-2.Roger Federer, intanto si è allenato sul centrale con Seppi,e domani giocherà nella sessione del mattino contro il portoghese Sousa che ha superato in tre set lo statunitense Tiafoe . Basso ha lottato contro Cilic cedendo 6-1;7-5.Questa sera sul centrale non prima delle 19.30 Svitolina che ha vinto le ultime due edizioni opposta ad Azarenka.A chiudere la giornata l’altro azzurro Marco Cecchinato giocherà sul centrale contro Kohlschteiber.

