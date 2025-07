Investita dall'auto della madre, muore bambina di un anno

Una bimba di poco più di un anno è morta oggi a Villarbasse, nel Torinese, investita da un'auto guidata dalla madre nel cortile di casa. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la tragedia. A quanto si apprende, la madre avrebbe investito la bimba in retromarcia. La piccola era con la nonna quando si sarebbe messa a correre verso la macchina. Soccorsa dal 118, è morta a seguito di un trauma cranico. "E' una famiglia romena perfettamente integrata in paese. A cui siamo molto vicini. Siamo sconvolti". Così Eugenio Aghemo, sindaco di Villarbasse. La madre della bambina è ora indagata per omicidio stradale.