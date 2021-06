Ipotesi zone bianche rafforzate con coprifuoco alle 24 e restrizioni alla movida. Le Regioni guardano alle vaccinazioni per i vacanzieri

In vista della possibile promozione di tre regioni nella fascia di rischio più bassa (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) i governatori scendono in campo per scongiurare l’"effetto Sardegna", la regione che dopo essere finita in zona bianca a marzo, registrò poi un notevole aumento dei contagi che ne determinò il conseguente passaggio in zona arancione e rossa. E per non rischiare di tornare indietro pensano di introdurre nuovi meccanismi condivisi a livello nazionale affinché sia tutelata la continuità delle aperture nei territori che hanno la più bassa diffusione del virus.

ZONE BIANCHE RAFFORZATE E LE ALTRE MISURE

L'ipotesi è quella del coprifuoco alle 24 (attualmente in zona bianca non c'è coprifuoco) e di altre misure anti-assembramento sulla movida, come l'obbligo di consumare solo seduti ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. Altra questione sul tavolo, nel caso si finisca nuovamente in zona gialla, di consentire il rientro in area bianca senza dover aspettare necessariamente tre settimane consecutive, qualora i dati lo consentano. Alcuni dei nodi si scioglieranno in queste ore in occasione del vertice tra i governatori a cui seguirà un incontro con l'Esecutivo.