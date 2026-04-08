Iran: Donald Trump dice sì al Pakistan, al via il cessate il fuoco di due settimane, intanto Teheran riapre Hormuz

Iran: Donald Trump dice sì al Pakistan, al via il cessate il fuoco di due settimane, intanto Teheran riapre Hormuz

Iran: Donald Trump dice sì al Pakistan, al via il cessate il fuoco di due settimane, intanto Teheran riapre Hormuz Photo Credit: ANSA FOTO/EPA/

Maria Paola Raiola

08 aprile 2026, ore 02:30

Rinviato l'ultimatum, il presidente degli Stati Uniti si dice pronto a negoziare con Teheran per arrivare a una pace a lungo termine con l'Iran. Primo round di trattative a Islamabad, venerdì prossimo

Si è aperto nelle scorse ore uno spiraglio di ottimismo per la fine della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum per l'Iran, accettando quindi la proposta pachistana di un cessate il fuoco, in cambio del sì dell'Iran alla riapertura dello stretto di Hormuz. L'ok di Teheran al piano pachistano sarebbe stato mediato dalla Cina. Anche Israele è parte del cessate il fuoco, siamo sorpresi ma accettiamo, ha fatto sapere il governo di Tel Aviv. Il cessate il fuoco vale ovunque, anche in Libano, hanno specificato i mediatori pachistani.

TRUMP: NEGOZIATI IN FASE AVANZATA

Il presidente Usa ha scritto sul suo social Truth di avere accettato il piano negoziale elaborato dal Pakistan,sottolineando che "la ragione di tale decisione risiede nel fatto che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una PACE a lungo termine con l'Iran, nonché la PACE in Medio Oriente". Il primo round negoziale diretto è fissato per venerdì a Islamabad: per la Casa Bianca dovrebbe esserci anche il vicepresidente J D Vance

LA VERSIONE DI TEHERAN

Il regime degli Ayatollah però ostenta un atteggiamento vittorioso, di superiorità nei confronti degli Stati Uniti. "Ci congratuliamo con il popolo dell'Iran per questa vittoria e ribadiamo che, fino a quando non saranno definiti i dettagli finali della vittoria stessa, funzionari e cittadini devono rimanere uniti e determinati". Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica annuncia, come riferiscono Cnn e New York Times, che gli Stati Uniti hanno accettato tutti i 10 punti del piano proposto da Teheran per porre fine alla guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha specificato che il sì al cessate il fuoco è subordinato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e ha definito il piano in 10 punti una base per ulteriori negoziati.

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