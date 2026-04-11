Iran-Usa, Islamabad snodo decisivo tra aperture caute e condizioni per avviare il confronto

Iran-Usa, Islamabad snodo decisivo tra aperture caute e condizioni per avviare il confronto

Iran-Usa, Islamabad snodo decisivo tra aperture caute e condizioni per avviare il confronto Photo Credit: SOHAIL SHAHZAD

Tommaso Angelini

11 aprile 2026, ore 11:00 , agg. alle 11:28

Teheran chiede garanzie concrete prima del dialogo, Washington invia una delegazione di alto livello mentre il Pakistan prova a mediare la crisi regionale

Il clima è quello delle grandi sfide giocate sul filo della tensione, con diplomazia e strategia che si intrecciano come in una partita decisiva. A Islamabad si concentra l’attenzione internazionale: Iran e Stati Uniti si preparano a un confronto che potrebbe cambiare gli equilibri regionali, tra aperture prudenti, diffidenze profonde e condizioni ancora tutte da verificare.

TEHERAN RIMANE CAUTA

Da Teheran arrivano segnali di disponibilità, ma senza passi indietro. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha spiegato che un’intesa sarebbe possibile soltanto davanti a un riconoscimento concreto dei diritti dell’Iran. Un messaggio chiaro: il dialogo può aprirsi, ma non a qualsiasi prezzo. Allo stesso tempo, la leadership iraniana mantiene alta la guardia. L’esperienza dei precedenti negoziati con Washington viene ricordata come un percorso segnato da promesse mancate e impegni non rispettati. Per questo motivo Teheran insiste su garanzie precise prima di entrare nel vivo del confronto.

SE L'INCONTRO DOVESSE ANDARE BENE, POSSIBILE IL FACCIA A FACCIA TRA LE DELEGAZIONI

La sede del possibile incontro è il Serena Hotel Islamabad, dove le delegazioni sono arrivate nelle ultime ore. Prima del faccia a faccia, però, è previsto un passaggio diplomatico fondamentale con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, chiamato a svolgere un ruolo di mediatore. Sarà proprio questo confronto preliminare a chiarire se esistono davvero le condizioni per procedere.

LA DELEGAZIONE USA GUIDATA DA JD VANCE

Sul fronte statunitense, la delegazione è guidata dal vicepresidente JD Vance, affiancato dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner. Un segnale evidente dell’importanza attribuita da Washington a questo passaggio negoziale. Se confermati, si tratterebbe dei colloqui più rilevanti tra i due Paesi dai tempi della Rivoluzione islamica del 1979 e dei primi contatti ufficiali di alto livello dopo l’accordo sul nucleare del 2015. Un precedente che continua a pesare sul tavolo, soprattutto dopo la successiva uscita americana dall’intesa.

LE RICHIESTE E I NODI DA SCIOGLIERE

Tra i nodi principali ci sono le richieste iraniane. Secondo diverse ricostruzioni, Teheran chiede lo sblocco di beni congelati e il cessate il fuoco in Libano come passaggi preliminari. Questioni che allargano il tavolo ben oltre il solo rapporto bilaterale e mostrano quanto la crisi regionale sia intrecciata con ogni tentativo di mediazione. A rendere il quadro ancora più complesso c’è la situazione nello Stretto di Stretto di Hormuz, uno dei punti nevralgici del traffico energetico mondiale. Secondo fonti internazionali, l’Iran non sarebbe ancora riuscito a normalizzare completamente la navigazione nell’area, anche a causa delle mine disseminate nelle scorse settimane. Un elemento che aumenta la pressione sulle trattative e sulla stabilità economica globale. Nel frattempo, resta centrale anche il tema della leadership interna iraniana. Il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei, succeduto al padre Ali Khamenei, continua a seguire le decisioni strategiche nonostante le conseguenze fisiche dell’attacco che ha cambiato il vertice del Paese. La sua posizione sarà inevitabilmente determinante per ogni eventuale accordo. Il Pakistan osserva e media, consapevole del peso storico del momento. Islamabad prova a trasformarsi in terreno neutrale per una trattativa che potrebbe allentare una delle crisi più pericolose del panorama internazionale.

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