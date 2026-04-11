Iran-Usa, Islamabad snodo decisivo tra aperture caute e condizioni per avviare il confronto

Il clima è quello delle grandi sfide giocate sul filo della tensione, con diplomazia e strategia che si intrecciano come in una partita decisiva. A Islamabad si concentra l’attenzione internazionale: Iran e Stati Uniti si preparano a un confronto che potrebbe cambiare gli equilibri regionali, tra aperture prudenti, diffidenze profonde e condizioni ancora tutte da verificare.

TEHERAN RIMANE CAUTA

Da Teheran arrivano segnali di disponibilità, ma senza passi indietro. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha spiegato che un’intesa sarebbe possibile soltanto davanti a un riconoscimento concreto dei diritti dell’Iran. Un messaggio chiaro: il dialogo può aprirsi, ma non a qualsiasi prezzo. Allo stesso tempo, la leadership iraniana mantiene alta la guardia. L’esperienza dei precedenti negoziati con Washington viene ricordata come un percorso segnato da promesse mancate e impegni non rispettati. Per questo motivo Teheran insiste su garanzie precise prima di entrare nel vivo del confronto.

SE L'INCONTRO DOVESSE ANDARE BENE, POSSIBILE IL FACCIA A FACCIA TRA LE DELEGAZIONI

La sede del possibile incontro è il Serena Hotel Islamabad, dove le delegazioni sono arrivate nelle ultime ore. Prima del faccia a faccia, però, è previsto un passaggio diplomatico fondamentale con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, chiamato a svolgere un ruolo di mediatore. Sarà proprio questo confronto preliminare a chiarire se esistono davvero le condizioni per procedere.