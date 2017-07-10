Iraq, Mosul liberata dall'Isis

10 luglio 2017, ore 10:12
Era stata conquistata dallo Stato Islamico nel 2014
In Iraq, l’esercito governativo ha liberato dall’Isis la città di Mosul. Era stata conquistata dallo Stato Islamico nel 2014. Ad annunciarlo il premier Abadi che si è subito recato nella città liberata.
