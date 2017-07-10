Iraq, Mosul liberata dall'Isis

Era stata conquistata dallo Stato Islamico nel 2014

In Iraq, l’esercito governativo ha liberato dall’Isis la città di Mosul. Era stata conquistata dallo Stato Islamico nel 2014. Ad annunciarlo il premier Abadi che si è subito recato nella città liberata.

