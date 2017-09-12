Irma, oltre 12 milioni di persone senza energia elettrica

12 settembre 2017, ore 09:28
"Potrebbero rimanere senza elettricità per settimane" commenta la Casa Bianca
E’ ancora critica la situazione degli Stati Uniti, dove Irma ha seminato distruzione in Florida. 12,5 milioni di persone sono rimaste senza energia elettrica: è l'ultima stima dei servizi di emergenza. Un terzo delle persone interessate vive nella Florida del sud. "C'è il rischio che diverse persone rimangano senza elettricità per settimane". Lo ha detto il consigliere della casa Bianca per la Sicurezza Interna, Tom Bossert, rispondendo a domande sulle conseguenze del passaggio dell'uragano Irma. Bossert ha spiegato che le autorità federali stanno adesso concentrandosi su Jacksonville e sulle Keys e intanto ha invitato le persone evacuate nelle scorse ore a "non tornare nelle vostre case prima che vi sia indicato".
