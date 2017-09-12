Irma, oltre 12 milioni di persone senza energia elettrica

Irma, oltre 12 milioni di persone senza energia elettrica

Irma, oltre 12 milioni di persone senza energia elettrica

Redazione Web

12 settembre 2017, ore 09:28

"Potrebbero rimanere senza elettricità per settimane" commenta la Casa Bianca

E’ ancora critica la situazione degli Stati Uniti, dove Irma ha seminato distruzione in Florida. 12,5 milioni di persone sono rimaste senza energia elettrica: è l'ultima stima dei servizi di emergenza. Un terzo delle persone interessate vive nella Florida del sud. "C'è il rischio che diverse persone rimangano senza elettricità per settimane". Lo ha detto il consigliere della casa Bianca per la Sicurezza Interna, Tom Bossert, rispondendo a domande sulle conseguenze del passaggio dell'uragano Irma. Bossert ha spiegato che le autorità federali stanno adesso concentrandosi su Jacksonville e sulle Keys e intanto ha invitato le persone evacuate nelle scorse ore a "non tornare nelle vostre case prima che vi sia indicato".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

    Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

  • Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

    Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

  • Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

    Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

  • Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

    Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

  • Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

    Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

  • Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

    Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

  • “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

    “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

  • Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

    Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

  • Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

    Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

E' stata ufficializzata la perizia della genetista incaricata dalla procura di Pavia, che conferma la compatibilità del materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara, con quello di Andrea Sempio. Ma è impossibile individuare un unico soggetto

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco

Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

È accaduto a Laudes, frazione di Malles, in Val Venosta. A chiamare i soccorsi è stato l'amichetto, illeso ma sotto choc