Isis, Al Baghdadi è morto

Isis, Al Baghdadi è morto

Isis, Al Baghdadi è morto

Redazione Web

11 luglio 2017, ore 12:10

La conferma è stata data questa mattina dalla tv irachena

Il capo dell’Isis Al Baghdadi sarebbe morto. La conferma è stata data questa mattina dalla tv irachena, che cita fonti interne allo Stato Islamico. L’Isis si appresterebbe già ad annunciare il nome del suo successore.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

    Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

  • Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

    Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

  • Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

    Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

  • In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

    In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

L'assalto è avvenuto a Rieti dopo il match di serie A2, la vittima è stata colpita da un mattone

Ancora un femminicidio: a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dall'ex a coltellate

Ancora un femminicidio: a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dall'ex a coltellate

Reis Pedroso, 41anni era obbligato a portare il braccialetto elettronico, ma se ne è disfatto. In passato era stato denunciato per maltrattamenti e lesioni da Jessica e per violenza sessuale nei confronti della cognata

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Si indaga sul grave episodio: l'uomo ridotto in fin di vita è un 32 enne, aspettava la fidanzata, è arrivato l'ex della donna e lo ha accoltellato. L'aggressore si sarebbe ucciso dopo una fuga. L'auto trovata carbonizzata