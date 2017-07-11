Isis, Al Baghdadi è morto

11 luglio 2017, ore 12:10
La conferma è stata data questa mattina dalla tv irachena
Il capo dell’Isis Al Baghdadi sarebbe morto. La conferma è stata data questa mattina dalla tv irachena, che cita fonti interne allo Stato Islamico. L’Isis si appresterebbe già ad annunciare il nome del suo successore.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Ancora un femminicidio: a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dall'ex a coltellate
Reis Pedroso, 41anni era obbligato a portare il braccialetto elettronico, ma se ne è disfatto. In passato era stato denunciato per maltrattamenti e lesioni da Jessica e per violenza sessuale nei confronti della cognata
Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata
Si indaga sul grave episodio: l'uomo ridotto in fin di vita è un 32 enne, aspettava la fidanzata, è arrivato l'ex della donna e lo ha accoltellato. L'aggressore si sarebbe ucciso dopo una fuga. L'auto trovata carbonizzata